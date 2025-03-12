КС разъяснил нормы об оплате электроэнергии для жильцов коммуналок

Раньше, когда в коммунальных квартирах не ставили отдельные счетчики, проблемы с долгами по оплате электроэнергии ложились на всех жильцов, сказал руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев. Основная проблема заключалась в том, что при общем счетчике сложно точно определить, кто сколько потребил, пояснил он. Теперь же суд ясно определил, что каждый должен платить за свою долю, а не загружать соседей долгами, подчеркнул Сергеев. «Это решение особенно важно, потому что раньше практика взыскания долгов по электроэнергии была разной в разных регионах. В одних местах суд взыскивал долг с любого жильца, а в других – делил сумму по долям собственности или площади комнат», – рассказал он. Вопрос особенно актуален для крупных городов (например, Санкт-Петербург и Москва), где в коммунальных квартирах живут тысячи людей, оценил Сергеев.