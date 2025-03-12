КС разъяснил нормы об оплате электроэнергии для жильцов коммуналок

КС разъяснил нормы об оплате электроэнергии для жильцов коммуналокРешение суда существенно поменяет подход к ответственности за платежи в коммунальных квартирах, считают юристы
Жильцы коммунальных квартир не должны нести солидарную ответственность при оплате задолженности за потребленную электроэнергию, к такому выводу пришел Конституционный суд (КС). Наивысшая инстанция рассмотрела жалобу петербурженки Валентины Сахаровой. Она оспаривала в КС статью о солидарных обязательствах Гражданского кодекса (ГК).
Заявительнице, следует из жалобы, принадлежит доля в пятикомнатной коммунальной квартире на Васильевском острове. В этой квартире, кроме Сахаровой, проживают еще несколько человек. Комнаты жильцов не оборудованы отдельными счетчиками, расход электроэнергии у них фиксирует общий прибор. В 2023 г. суды взыскали со всех жильцов квартиры задолженность в размере 180 000 руб. солидарно. Сахарова в судах настаивала, что оплачивала свою часть добросовестно. Но солидарность взыскания была обоснована невозможностью определить объем энергии, потребленной каждым из проживающих, и неделимостью обязательства по договору энергоснабжения.
Рассмотрев ее жалобу, КС пришел к выводу, что электроснабжающая организация должна взыскивать задолженность с каждой семьи пропорционально ее доле в праве собственности. Согласно Жилищному кодекс, граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги, пояснил суд. Солидарная ответственность закреплена при этом в п. 1 ст. 322 ГК. Наряду с солидарной ответственностью законом предусмотрена и ответственность долевая, указал КС. Применение оспариваемой нормы для солидарного взыскания задолженности за потребленную электроэнергию характерно для разрешения дел, но в судебной практике существует и иной подход, согласно которому взыскание осуществляется в долевом порядке, т. е. пропорционально долям в праве собственности. Это свидетельствует об отсутствии единообразия при решении судами данного вопроса, резюмировал КС. Дело Сахаровой подлежит пересмотру, но сами положения ГК не противоречат Конституции.
Раньше, когда в коммунальных квартирах не ставили отдельные счетчики, проблемы с долгами по оплате электроэнергии ложились на всех жильцов, сказал руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев. Основная проблема заключалась в том, что при общем счетчике сложно точно определить, кто сколько потребил, пояснил он. Теперь же суд ясно определил, что каждый должен платить за свою долю, а не загружать соседей долгами, подчеркнул Сергеев. «Это решение особенно важно, потому что раньше практика взыскания долгов по электроэнергии была разной в разных регионах. В одних местах суд взыскивал долг с любого жильца, а в других – делил сумму по долям собственности или площади комнат», – рассказал он. Вопрос особенно актуален для крупных городов (например, Санкт-Петербург и Москва), где в коммунальных квартирах живут тысячи людей, оценил Сергеев.
Решение КС справедливо, оно должно позволить более адресно подходить к процессу взыскания задолженностей за коммунальные услуги, считает член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»). «Хотя такой формат жилья и не очень распространен, сама ситуация с одним прибором учета на всю долевую собственность может порождать безответственность со стороны части собственников жилья при практике солидарной ответственности», – сказал он «Ведомостям». Более того, говорит Якубовский, недопустимо, чтобы ресурсоснабжающие и энергосбытовые компании, по сути, перекладывали дальнейшее бремя взыскания на других жильцов – их возможности, в первую очередь финансовые, «абсолютно несопоставимы».
Это постановление суда представляет собой важный правовой прецедент, который способен существенно поменять подход к распределению ответственности за платежи в коммунальных квартирах, сказала «Ведомостям» председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим. По ее оценке, оно имеет «высокую социальную значимость», поскольку затрагивает интересы «существенного количества граждан», проживающих в жилых помещениях с коммунальным типом заселения. Ситуации, подобные той, с которой столкнулась Сахарова, достаточно распространены, продолжает Сулим: с проблемой несения ответственности за чужие долги сталкиваются преимущественно пожилые люди, пенсионеры, которые составляют значительную часть жителей коммунальных квартир и часто не имеют финансовой возможности даже установить индивидуальные приборы учета, а тем более оплачивать чужие долги. Сложности при оплате электроэнергии в коммунальных квартирах многообразны: они могут быть связаны как с техническими проблемами (установка индивидуальных приборов учета часто невозможна из-за устаревшей электропроводки или требует значительных затрат на переоборудование всей квартиры), так и с проблемами в части достижения согласия между соседями, говорит она.
КС справедливо указал на несоразмерность применения механизма солидарной ответственности к жильцам коммунальных квартир, не связанным семейными отношениями, обратила внимание Сулим. «Ключевым аспектом решения стало признание того, что электрическая энергия как объект гражданских прав не обладает признаками неделимости, а денежные обязательства по своей природе всегда делимы. Это опровергает устоявшуюся судебную практику, которая ошибочно относила обязательства по оплате электроэнергии к категории неделимых», – разъяснила она. До этого решения КС порядка 70% подобных судебных разбирательств заканчивались установлением именно солидарной ответственности жильцов, подчеркнула Сулим.