Прокуроры выявили более 424 500 нарушений законов в сфере ЖКХ в 2024 году

Прокуроры выявили более 424 500 нарушений законов в сфере ЖКХ в 2024 годуЗначительная их часть касается работы управляющих компаний
Прокуроры выявили в России по итогам 2024 г. свыше 424 500 нарушений законов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры (ГП) Владимир Чернышев во время парламентских слушаний в Совете Федерации. Там обсуждалась тема повышения эффективности управления многоквартирными домами (МКД).
По материалам прокурорских проверок за прошлый год возбуждено 1214 уголовных дел, продолжил Чернышев. В результате удалось восстановить права 461 000 граждан. Значительная часть нарушений связана с работой организаций, управляющих МКД, сказал он, не уточнив точное число. Среди них: некачественные содержание и ремонт общего имущества, некачественное предоставление коммунальных услуг, а также нераскрытие информации в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ.
Кроме того, в этот список Чернышев добавил неправомерное использование средств граждан и изготовление поддельных протоколов общих собраний. «Во многих регионах выявлялись факты фальсификации таких документов для незаконной смены управляющих компаний (УК). В Красноярском крае за последние три года правоохранительными органами возбуждено 66 подобных уголовных дел», – сказал он.
На парламентских слушаниях первый заместитель председателя Совета Федерации (СФ), секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил обсудить четыре основных варианта совершенствования системы управления МКД. Это сохранение лицензирования с ужесточением требований, переход к обязательной системе саморегулирования (СРО) с отменой лицензирования, создание региональных операторов в сфере управления МКД с упразднением лицензирования и управляющих организаций, а также создание ГУПов и МУПов для управления МКД.
Значимая часть полномочий в этой сфере принадлежит субъектам, напомнил сенатор. По итогам проведенного опроса регионов, большинство из них – 54 из 89 – поддержали усовершенствование системы лицензирования, учитывая вложенные инвестиции в ее развитие и неочевидные преимущества СРО, рассказал Якушев. При этом около 30 регионов выступили за предъявление требований к материально-технической базе и кадрам УК на этапе выдачи лицензий, добавил он.
Около 17 регионов выступили за переход к СРО, при этом 11 из них считают, что эту модель можно совмещать с другими. Еще 22 субъекта выбрали создание региональных операторов в сфере управления МКД. Но этот вариант имеет риски, напомнил сенатор, – это монополизация рынка, а также сложный и громоздкий процесс управления. За создание бюджетных учреждений проголосовали 25 регионов, но использоваться этот механизм, по их мнению, нужно для аварийных домов, которые остались без управления, сказал Якушев. Порядка 30 регионов выбрали одновременно несколько моделей.
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе своего выступления привел статистику. По его словам, в России насчитывается 950 000 многоквартирных домов площадью более 2,5 млрд кв.м. Из них 617 000 управляются УК, 235 000 – гражданами, 53 000 – товариществами собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительными кооперативами (ЖСК) и т. д., в 45 000 домах не выбран способ управления.
Жилищным фондом управляют 67 000 организаций, из которых 36 500 – это ТСЖ, 21 500 – управляющие организации, 9600 – ЖСК и иные организации. Контролируют их работу региональные органы госжилнадзора в 88 регионах (в Херсонской области завершается его создание), рассказал глава Минстроя. Он также обратил внимание на нехватку рабочей силы и невысокий уровень заработной платы в них. Нормативная численность госжилнадзора Республики Крым 142 человека, а по факту работает 35 человек, привел он пример.
Предварительные результаты мониторинга потребностей в кадрах ЖКХ показывают, что дефицит работников отрасли от штатной численности составляет от 18 до 23%. А наиболее дефицитными являются слесари и дворники, добавил Файзуллин.
Минстрой также прорабатывает вопрос введения повышенного взноса на капремонт в домах с лифтами. «Действительно, дома с лифтами должны собирать с квадратного метра больше, для того чтобы в назначенные моменты эти лифты заменить», – сказал он. Площадь аварийного жилья в стране, по его словам, составляет 23 млн кв. м.
Модели, которые были представлены на парламентских слушаниях, – это варианты, которые федеральное правительство, возможно, предложит регионам, заявил «Ведомостям» эксперт в сфере ЖКХ «Народный фронт. Аналитики», гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. Каждый субъект, в свою очередь, сам определит, по какой схеме ему будет лучше работать в интересах граждан и для повышения качества коммунальных услуг, пояснил он.
На практике, по словам Выломова, регионы показывают нормальное функционирование разных моделей, в том числе лицензирование и создание регионального оператора, который будет обеспечивать работу по обслуживанию МКД. Но только этого решения не хватит для того, чтобы повысить качество коммунальных услуг и снизить количество нарушений, говорит он. По мнению эксперта, нужно говорить об усилении ответственности за подделку протоколов, о цифровизации и повышении открытости сферы ЖКХ.
«Ведомости» направили запрос в ГП для уточнения точного числа нарушений законов УК.