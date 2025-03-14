Прокуроры выявили более 424 500 нарушений законов в сфере ЖКХ в 2024 году

Около 17 регионов выступили за переход к СРО, при этом 11 из них считают, что эту модель можно совмещать с другими. Еще 22 субъекта выбрали создание региональных операторов в сфере управления МКД. Но этот вариант имеет риски, напомнил сенатор, – это монополизация рынка, а также сложный и громоздкий процесс управления. За создание бюджетных учреждений проголосовали 25 регионов, но использоваться этот механизм, по их мнению, нужно для аварийных домов, которые остались без управления, сказал Якушев. Порядка 30 регионов выбрали одновременно несколько моделей.