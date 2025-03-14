Суд освободил экс-главу ИТ-управления Росреестра от наказания

Суд освободил экс-главу ИТ-управления Росреестра от наказанияАлександр Бибиков признан виновным в особо крупном мошенничестве более чем на 400 млн рублей
Басманный суд Москвы приговорил экс-главу ИТ-управления Росреестра Александра Бибикова к трем годам и двум месяцам лишения свободы, но судья Наталья Дударь освободила его от наказания в связи с уже отбытым сроком под стражей и домашним арестом. Бибикову вменялось хищение 410 млн руб. при цифровизации Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Согласно приговору, Бибиков признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). 13 марта государственный обвинитель запрашивал для него более строгое наказание в виде 8,5 лет колонии. Судебный процесс в Басманном суде длился около двух лет.
О задержании Бибикова стало известно еще в мае 2021 г. Вместе с ним в рамках уголовного дела были арестованы совладельцы и руководители компаний «Юнидата» и «Таскдата Рус» Антон Евгеньев и Сергей Кузнецов. Впоследствии их перевели под домашний арест. Кузнецов и Евгеньев получили по три года колонии, они также были освобождены с учетом срока под арестом.
Как установило следствие, Бибиков, занимавший в 2017 г. должность начальника управления информационных технологий ведомства, привлек к госконтрактам знакомых предпринимателей, организовав схему хищения средств. Исполнителем работ выступила компания «Амт-груп», выигравшая тендер, а «Таскдата Рус» стала субподрядчиком. Работы по созданию подсистем кадастровой оценки и обеспечения качества данных не были выполнены, и ущерб составил 410 млн руб, пришли к выводу следователи. Для возмещения ущерба следствие наложило обеспечительный арест на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций на сумму 146 млн руб.
Как писал «Коммерсантъ», фигуранты не признали вину, а их защита утверждала, что факт выполнения работ по госконтрактам не оспаривался, а выводы о нарушении сроков и объема были основаны на компьютерно-технической экспертизе, выполненной с существенными нарушениями методики. Защита представила альтернативное заключение Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте, согласно которому результаты работ по созданию подсистем соответствовали требованиям госконтракта и технического задания, а системы были работоспособными.