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Суд освободил экс-главу ИТ-управления Росреестра от наказания

Александр Бибиков признан виновным в особо крупном мошенничестве более чем на 400 млн рублей
Георгий Недогибченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Басманный суд Москвы приговорил экс-главу ИТ-управления Росреестра Александра Бибикова к трем годам и двум месяцам лишения свободы, но судья Наталья Дударь освободила его от наказания в связи с уже отбытым сроком под стражей и домашним арестом. Бибикову вменялось хищение 410 млн руб. при цифровизации Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Согласно приговору, Бибиков признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). 13 марта государственный обвинитель запрашивал для него более строгое наказание в виде 8,5 лет колонии. Судебный процесс в Басманном суде длился около двух лет.

О задержании Бибикова стало известно еще в мае 2021 г. Вместе с ним в рамках уголовного дела были арестованы совладельцы и руководители компаний «Юнидата» и «Таскдата Рус» Антон Евгеньев и Сергей Кузнецов. Впоследствии их перевели под домашний арест. Кузнецов и Евгеньев получили по три года колонии, они также были освобождены с учетом срока под арестом.

В конце октября 2024 г. Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начал рассмотрение уголовного дела бывших руководителей регионального Росреестра. Они обвиняются в отмывании денег и крупных взятках на сумму более 25 млн руб. Следователи установили, что высокопоставленные чиновники Росреестра с 2016 по 2019 гг. организовали незаконную деятельность в ЯНАО, Курганской, Челябинской и Тюменской областях. За указанный период они получили около 20 взяток на сумму порядка 25 млн руб. Деньги преступники получали за незаконную регистрацию и занижение реальной стоимости объектов недвижимости в ЯНАО. Речь идет о бывшем и.о. главы Росреестра в ЯНАО Андрее Кожине, бывшем и.о. главы окружного департамента имущественных отношений Андрее Кудрявцеве, экс-начальнике отдела управления Росреестра Максиме Григорьеве и экс-директоре окружного филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» Максиме Сартасове.

Как установило следствие, Бибиков, занимавший в 2017 г. должность начальника управления информационных технологий ведомства, привлек к госконтрактам знакомых предпринимателей, организовав схему хищения средств. Исполнителем работ выступила компания «Амт-груп», выигравшая тендер, а «Таскдата Рус» стала субподрядчиком. Работы по созданию подсистем кадастровой оценки и обеспечения качества данных не были выполнены, и ущерб составил 410 млн руб, пришли к выводу следователи. Для возмещения ущерба следствие наложило обеспечительный арест на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций на сумму 146 млн руб.

Как писал «Коммерсантъ», фигуранты не признали вину, а их защита утверждала, что факт выполнения работ по госконтрактам не оспаривался, а выводы о нарушении сроков и объема были основаны на компьютерно-технической экспертизе, выполненной с существенными нарушениями методики. Защита представила альтернативное заключение Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте, согласно которому результаты работ по созданию подсистем соответствовали требованиям госконтракта и технического задания, а системы были работоспособными. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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