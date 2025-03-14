Суд освободил экс-главу ИТ-управления Росреестра от наказания

В конце октября 2024 г. Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начал рассмотрение уголовного дела бывших руководителей регионального Росреестра. Они обвиняются в отмывании денег и крупных взятках на сумму более 25 млн руб. Следователи установили, что высокопоставленные чиновники Росреестра с 2016 по 2019 гг. организовали незаконную деятельность в ЯНАО, Курганской, Челябинской и Тюменской областях. За указанный период они получили около 20 взяток на сумму порядка 25 млн руб. Деньги преступники получали за незаконную регистрацию и занижение реальной стоимости объектов недвижимости в ЯНАО. Речь идет о бывшем и.о. главы Росреестра в ЯНАО Андрее Кожине, бывшем и.о. главы окружного департамента имущественных отношений Андрее Кудрявцеве, экс-начальнике отдела управления Росреестра Максиме Григорьеве и экс-директоре окружного филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» Максиме Сартасове.