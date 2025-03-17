Сенаторы предложили расширить список соцвыплат с защитой от взысканий

Сенаторы предложили расширить список соцвыплат с защитой от взысканийРечь идет о компенсациях расходов инвалидов и ветеранов
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий расширить перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание долгов. В частности, это касается компенсации за расходы ветеранов и инвалидов. Документ опубликован в думской базе.
С инициативой выступила группа сенаторов во главе первым вице-спикером Совета Федерации (СФ) Владимиром Якушевым. В авторах также – председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, первый заместитель главы думского комитета по законодательству Даниил Бессарабов и др. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «Об исполнительном производстве».
В настоящей редакции взыскание не применяется на компенсации за вред здоровью, из-за смерти кормильца, увечья при исполнении обязанностей, радиационные и техногенные катастрофы, уход за нетрудоспособными, алименты, страховые выплаты (кроме пенсий по старости и инвалидности), пособия для семей с детьми, материнский капитал, помощь в ЧС, компенсация путевок и проезда к лечению, соцпособие на погребение, выплаты малоимущим и социальные пенсии.
В каких случаях применяются исключения
Согласно законопроекту, перечень расширяется компенсациями за самостоятельно приобретенное инвалидом или ветераном техническое средство реабилитации и оплаченную им услугу. Также не подлежат взысканию расходы на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. Как объясняют авторы, «особую актуальность» законопроект принимает в связи с необходимостью защиты от взыскания по исполнительным документам компенсаций, выплачиваемых участникам спецоперации.
При этом сенаторы напоминают, что с 1 января 2025 г. отменены некоторые компенсации за покупку технических средств реабилитации для инвалидов. Но, согласно ст. 16 367-ФЗ, граждане, купившие такие изделия до этой даты, сохраняют право на возмещение. Кроме того, ст. 70 закона об исполнительном производстве обязывает работодателей указывать в расчетных документах код вида дохода, а банки – учитывать его при исполнении требований о взыскании. Но, как отмечается в пояснительной записке, закон не регулирует ответственность за ошибки при указании этих данных, что приводит к незаконному списанию защищенных выплат и претензиям к банкам.
Чтобы устранить эти проблемы, законопроектом также предлагается дополнить статьи положениями о том, что работодатели должны указывать не только код вида дохода, но и сумму взыскания. Банки, в свою очередь, должны руководствоваться именно этими сведениями. Также вводится ответственность за нарушения, что согласуется с поправками в КоАП. Согласно предлагаемым изменениям, совершение банком операций по специальным счетам, проведение которых не допускается в соответствии с законодательством об исполнительном производстве, влечет наложение административного штрафа в размере от 100 000 до 1 млн руб.
29 мая 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных пенсий по инвалидности и доплат к ним. Ограничение также распространилось на выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств федерального бюджета. До этого было запрещено взыскивать долги с выплат к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств бюджетов субъектов РФ.
В конце 2024 г. Путин подписал закон о списании участникам спецоперации кредитных долгов. Согласно положениям закона, обязательства по кредитным договорам прекратились для мобилизованных, призывников – кроме курсантов военных училищ и вузов, а также для заключивших контракт с ВС России с 1 декабря 2024 г. Правила также распространились на жен участников спецоперации.