Сенаторы предложили расширить список соцвыплат с защитой от взысканий

При этом сенаторы напоминают, что с 1 января 2025 г. отменены некоторые компенсации за покупку технических средств реабилитации для инвалидов. Но, согласно ст. 16 367-ФЗ, граждане, купившие такие изделия до этой даты, сохраняют право на возмещение. Кроме того, ст. 70 закона об исполнительном производстве обязывает работодателей указывать в расчетных документах код вида дохода, а банки – учитывать его при исполнении требований о взыскании. Но, как отмечается в пояснительной записке, закон не регулирует ответственность за ошибки при указании этих данных, что приводит к незаконному списанию защищенных выплат и претензиям к банкам.