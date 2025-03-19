Суд заменил фигуранту дела Baring Vostok условный срок на реальный

Добиться этого решения суда у ФСИН получилось со второй попытки. В сентябре прошлого года суд отказался удовлетворять аналогичное ходатайство в связи с тем, что не была обеспечена явка лица, писали «Ведомости». Позднее Мосгорсуд отменил это решение об отказе. Дельпаль был объявлен в розыск в начале июля 2024 г. в связи с неисполнением наложенных на него обязательств после приговора. В оглашенных в суде материалах говорилось, что гражданин Франции не явился в комиссию для того, чтобы встать на учет как осужденный к условному наказанию. После розыскных мероприятий стало понятно, что в московской квартире он не живет более двух лет, и его объявили в федеральный розыск.