Суд заменил фигуранту дела Baring Vostok условный срок на реальный

Суд заменил фигуранту дела Baring Vostok условный срок на реальныйГражданин Франции Филипп Дельпаль уехал из России, он объявлен в розыск
Тверской суд Москвы заочно заменил условный срок на реальный гражданину Франции Филиппу Дельпалю – одному из фигурантов дела Baring Vostok. С ходатайством о замене условного осуждения в суд обратилась ФСИН.
Добиться этого решения суда у ФСИН получилось со второй попытки. В сентябре прошлого года суд отказался удовлетворять аналогичное ходатайство в связи с тем, что не была обеспечена явка лица, писали «Ведомости». Позднее Мосгорсуд отменил это решение об отказе. Дельпаль был объявлен в розыск в начале июля 2024 г. в связи с неисполнением наложенных на него обязательств после приговора. В оглашенных в суде материалах говорилось, что гражданин Франции не явился в комиссию для того, чтобы встать на учет как осужденный к условному наказанию. После розыскных мероприятий стало понятно, что в московской квартире он не живет более двух лет, и его объявили в федеральный розыск.
Его адвокат Александр Михайлов рассказывал ранее, что у его доверителя закончилась виза и он должен был выехать из России. «Правовых оснований для пребывания в РФ у него нет», – говорил он. Кроме того, сторона защиты в процессе приобщила медицинские документы, свидетельствующие о том, что Дельпалю противопоказаны любые поездки, а его пожилым родителям постоянно нужна помощь в уходе. Адвокат отмечал, что невозможно заставить его доверителя разрывать связи с родственниками, которые живут во Франции, поскольку семья – одна из главных духовных ценностей в России. Вместе с тем в России под арестом до сих пор находятся деньги Дельпаля, на которые он мог бы купить билет.
Дельпаль и основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви покинули Россию в марте 2023 г. Бизнесмены уехали из страны сразу после того, как в 2022 г. суд снял с них запрет на совершение определенных действий.
Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 г. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество (ст. 159 УК РФ), но затем сменило вменяемую статью на растрату (ст. 160 УК РФ). По версии следствия, Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. «Восточного» – так следствие расценило принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб. Заемщиком выступало «Первое коллекторское бюро» (ПКБ), также принадлежащее Baring Vostok.
На скамье подсудимых вместе с Калви и Дельпалем были директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директор банка «Восточный» по инвестициям Александр Цакунов, а также партнер компании Ваган Абгарян и экс-гендиректор ПКБ Максим Владимиров. Единственным, кто не стал обжаловать приговор Мещанского суда от 6 августа 2021 г., был Кордичев. В конце 2020 г. ПКБ и «Восточный» заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получил 2,5 млрд руб. (сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба) и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.