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Судье дадут право вернуть административное дело на доработку

Юристы опасаются, что в случае правительственного законопроекта суд станет участником преследования граждан
Георгий Недогибченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о праве судьи вернуть материалы дела об административном правонарушении на доработку в связи с выявленными недостатками. Поправки были разработаны после постановления Конституционного суда (КС) в октябре 2024 г. Суд указал, что сейчас действующие нормы в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не соответствуют Конституции, поскольку в случае выявления при рассмотрении дела по существу отсутствия в протоколе подписи следователя обязывают судью прекратить производство.

КС определил, что отсутствие подписи должностного лица не должно автоматически вести к прекращению дела, поэтому судьи могут вызывать составителя протокола для подтверждения его подлинности и продолжения разбирательства.

Как следует из пояснительной записки к проекту, у судей появится право вынести определение о возврате материалов дела об административном правонарушении на доработку в связи с выявленными недостатками. А за устранение ошибок в протоколе будет отвечать орган, который их и допустил. На исправление будет даваться три дня со дня поступления в должностной орган материалов, что обусловлено сокращенным характером срока рассмотрения дела об административном правонарушении. Авторы проекта указывают, что вызов сотрудника в суд для устранения допущенных нарушений не подходит, так как может потребовать временных затрат, в том числе превышающих три дня, например, в связи с его нахождением на больничном, в отпуске, в командировке и т. д. В целях недопущения случаев необоснованного возврата материалов административного дела законопроектом предусматривается возможность обжалования определений о возврате материалов дела на доработку в ускоренном порядке.

Предлагаемый законопроект ослабляет шансы граждан в административном процессе и не делает его справедливым, считает советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян. Тенденция возврата материалов на доработку вызывает беспокойство, сказал он «Ведомостям». По его словам, отсутствие подписи в протоколе должно влечь признание документа не имеющим юридической силы. А если дать право должностным лицам исправлять ранее допущенные ошибки – то у гражданина не останется возможностей добиться прекращения административного производства.

Кто добился поправок

С жалобой, в связи с которой правительством был внесен законопроект, в КС обращался житель Обнинска Виктор Кашин. Осенью 2020 г. он был избит председателем правления гаражного кооператива № 7 «Энергия» по фамилии Смирнов. При этом административный протокол в отношении Смирнова был составлен только спустя почти два года – в феврале 2022 г., еще через полгода дело дошло до мирового судьи. В результате производство по делу о побоях Кашина было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения, так как действующее законодательство не допускает возвращения протокола для устранения недостатков на этапе рассмотрения административного дела по существу. Заявитель пытался обжаловать это решение в вышестоящих судах, но безуспешно. Суды ссылались на то, что в законе отсутствует процедура для продолжения разбирательств в подобных случаях.

С ним соглашается юрист Enforce Law Company Антон Казаков. Он отметил, что разрешение государству исправлять свои процессуальные ошибки постфактум будет подрывать фундаментальный принцип правосудия. Возврат материалов дела, по мнению Казакова, фактически становится скрытой формой процессуальной поддержки, при которой суд утрачивает независимость и превращается в участника административного преследования, устраняя ошибки должностных лиц. Юридическая ответственность должна опираться не только на факты, но и на строгое соблюдение процессуальных норм, обеспечивающих законность и объективность рассмотрения дела, отметил юрист, уточнив, что такой подход недопустим в правовом государстве.

С процессуальной точки зрения КоАП является достаточно сложным и, очевидно, должностные лица часто просто не справляются с его соблюдением, отмечает партнер юридической фирмы Ru.Courts Илья Кавинский. По словам эксперта, законотворческая инициатива направлена на решение проблемы, когда процессуальные ошибки в протоколе позволяют избежать административной ответственности.

«Даже обычного полицейского можно научить правильно составлять протокол – если не с первого, то с десятого раза», – сказал юрист. Если полицейский осознает, что у него нет права на ошибку, то, скорее всего, он будет стремиться работать лучше, а возможность бесконечно переделывать протоколы приведет к перекосу ответственности в сторону граждан, которые должны иметь шанс избежать административной ответственности, рассуждает Кавинский.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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