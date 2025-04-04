Судье дадут право вернуть административное дело на доработку

Как следует из пояснительной записки к проекту, у судей появится право вынести определение о возврате материалов дела об административном правонарушении на доработку в связи с выявленными недостатками. А за устранение ошибок в протоколе будет отвечать орган, который их и допустил. На исправление будет даваться три дня со дня поступления в должностной орган материалов, что обусловлено сокращенным характером срока рассмотрения дела об административном правонарушении. Авторы проекта указывают, что вызов сотрудника в суд для устранения допущенных нарушений не подходит, так как может потребовать временных затрат, в том числе превышающих три дня, например, в связи с его нахождением на больничном, в отпуске, в командировке и т. д. В целях недопущения случаев необоснованного возврата материалов административного дела законопроектом предусматривается возможность обжалования определений о возврате материалов дела на доработку в ускоренном порядке.