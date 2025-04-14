Работу с молодежью планируется зафиксировать в ОКВЭД до конца года

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») сказал «Ведомостям», что отсутствие кода ОКВЭД, относящегося к направлению «Молодежная политика», создает значительные барьеры для сбора и анализа данных в этой области. «Росстат собирает статистику зарплат работников по перечню видов экономической деятельности. Если отрасли нет в перечне, то нет и нормальной статистики», – говорит депутат. Введение отдельного кода в ОКВЭД позволит осуществлять эффективный мониторинг уровня зарплат в этой отрасли, понимать реальное количество учреждений и условий в них, а также поможет при создании системы льгот и стимулирующих мер для учреждений молодежной политики и их сотрудников, отметил Метелев.