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Работу с молодежью планируется зафиксировать в ОКВЭД до конца года

Профильное ведомство работает над этим с Минфином, Минэком и Росстатом
Александр Тихонов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Росмолодежь совместно с Минфином, Минэкономразвития и Росстатом ведет работу над закреплением в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) работы с молодежью. Об этом во время открытого диалога в Совете Федерации (СФ) заявил глава ведомства Григорий Гуров. Он признал, что отсутствие соответствующей категории в классификаторе является проблемой. «Поэтому сейчас с Минфином, Росстатом, Минэком эту работу ведем, в процессе», – сказал Гуров. Председатель комитета СФ по социальной политике Елена Перминова предложила Росмолодежи помощь в решении этой проблемы.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») сказал «Ведомостям», что отсутствие кода ОКВЭД, относящегося к направлению «Молодежная политика», создает значительные барьеры для сбора и анализа данных в этой области. «Росстат собирает статистику зарплат работников по перечню видов экономической деятельности. Если отрасли нет в перечне, то нет и нормальной статистики», – говорит депутат. Введение отдельного кода в ОКВЭД позволит осуществлять эффективный мониторинг уровня зарплат в этой отрасли, понимать реальное количество учреждений и условий в них, а также поможет при создании системы льгот и стимулирующих мер для учреждений молодежной политики и их сотрудников, отметил Метелев.

Ниша молодежной политики в России до сих пор не отрегулирована, говорит политконсультант Григорий Добромелов. «В 1990-е гг. власть занималась сферой экономики, а из сферы общества она ушла, – говорит он. – Сейчас государство туда вернулось, а нормативная база, структурная база пока не появились. Сама предметность воспитательной молодежной деятельности не определена, поэтому необходимо подходить сверху и выстраивать систему», – сказал он «Ведомостям».

По словам Добромелова, код ОКВЭД необходим для систематизации финансирования молодежной политики: «Без институционализации очень сложно это проводить». Введение кода ОКВЭД по молодежной политике не будет иметь сильного экономического влияния, говорит политолог Александр Немцев. «Речь идет скорее о самой отраслевой сети и повышении уровня аргументации при ее защите и расширении», – сказал эксперт «Ведомостям».

В СФ глава Росмолодежи также анонсировал появление до конца 2025 г. во всех регионах профильных органов исполнительной власти, реализующих молодежную политику. На данный момент такого органа нет только в Республике Алтай. Открытый диалог с Гуровым велся в преддверии презентации нового нацпроекта «Молодежь и дети». Заместитель председателя СФ Инна Святенко заявила, что вместе с принятой стратегией реализации молодежной политики в России до 2030 г. он призван объединить все меры поддержки, которые государство предоставляет молодому поколению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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