Экспертные советы Высшей аттестационной комиссии будет формировать РАН

Экспертные советы Высшей аттестационной комиссии будет формировать РАНЭто позволит Российской академии наук оказывать влияние на всю работу ВАК
Экспертные советы Высшей аттестационной комиссии (ВАК), в том числе специальные (работают с секретными сведениями), будет формировать Российская академия наук (РАН) из числа ведущих ученых и специалистов в области науки, техники, образования и культуры. Соответствующие поправки в постановление правительства, утверждающее положения о ВАК, разработало Минобрнауки.
Эти советы ВАК занимаются подготовкой заключений о присуждении ученых степеней, об определении и изменении составов диссертационных советов, прекращении их работы, о лишении (восстановлении) ученых степеней и т. д. Всего же их, по данным сайта ВАК, почти 30.
Разработанный Минобрнауки проект постановления направлен на дальнейшее закрепление роли РАН в общем руководстве ВАК. Для «реализации управленческих функций и координации развития системы государственной научной аттестации» РАН должна сама формировать составы экспертных советов ВАК, сказано в пояснительной записке к документу. Сейчас их определяет ВАК, а позиция РАН при отборе кандидатов носит рекомендательный характер.
Помимо РАН, свои рекомендации дают другие государственные академии наук, Российский союз ректоров, ведущие университеты и научные центры. По научным специальностям из группы «Теология» предложения о членах советов могут предоставлять религиозные организации, а также комиссия по развитию теологического, религиозного и духовно-нравственного образования Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.
Изменения позволят вовлечь в государственную систему научной аттестации ведущих российских и зарубежных ученых, считают в Минобрнауки. У РАН, говорят авторы изменений в положение о ВАК, есть необходимый научно-экспертный потенциал для государственной научной аттестации. РАН помимо российских ученых объединяет примерно 430 иностранных членов более чем из 50 стран мира, уточнял в интервью «Ведомостям» президент академии Геннадий Красников.
Тогда же он пояснял, что полномочия по формированию экспертных советов позволят фактически оказывать влияние на всю работу ВАК. «В последнее время возникали идеи ввести разные новшества (в системе государственной научной аттестации. – «Ведомости») – например, направленные на упрощение защиты диссертационных работ. Есть и другие вопросы к деятельности ВАК. Например, мы видели попытки создать новые специальности, в том числе доктора инженерных наук», – говорил Красников.
Чем занимается ВАК
Помимо этого вводились списки определенных научных изданий, где соискатели ученых званий должны были публиковать результаты своих исследований. РАН, по его словам, создает единый перечень изданий, где публикуются как статьи к защите диссертаций, так и результаты исследований, выполненных по госзаданию.
О том, что ВАК должна развиваться под эгидой РАН, заявлял президент Владимир Путин в феврале 2024 г. Руководить комиссией, по его словам, должен один из вице-президентов РАН. 7 мая Путин дал поручение правительству принять меры, позволяющие РАН осуществлять общее руководство комиссией.
Уже в июне 2024 г. председателем ВАК стал вице-президент РАН, доктор физико-математических наук Владислав Панченко. Он сменил на этой должности тоже доктора физико-математических наук и экс-министра образования (1998–2004) Владимира Филиппова. Последний руководил ВАК 11 лет. Новым главным научным секретарем стал член-корреспондент РАН Дмитрий Иванов.
Также Минобрнауки теперь формирует состав ВАК на основании сформированных списков РАН, а также готовит проект нормативного акта об утверждении кандидатур по согласованию с академией, следует из постановления правительства № 8 от 17 января 2025 г. Как рассказывал Филиппов в июне 2024 г., на тот момент более чем две трети членов ВАК из примерно 150 были членкорами и академиками РАН и других государственных академий (цитата по ТАСС). Согласно тому же постановлению, ВАК будет рассматривать и вносить в Минобрнауки подготовленные РАН инициативы по развитию системы государственной научной аттестации.
«Ведомости» направили запросы в правительство, аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко, Минобрнауки и РАН для уточнения сроков полного перехода полномочий по управлению комиссией к академии.