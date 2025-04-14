Экспертные советы Высшей аттестационной комиссии будет формировать РАН

Также Минобрнауки теперь формирует состав ВАК на основании сформированных списков РАН, а также готовит проект нормативного акта об утверждении кандидатур по согласованию с академией, следует из постановления правительства № 8 от 17 января 2025 г. Как рассказывал Филиппов в июне 2024 г., на тот момент более чем две трети членов ВАК из примерно 150 были членкорами и академиками РАН и других государственных академий (цитата по ТАСС). Согласно тому же постановлению, ВАК будет рассматривать и вносить в Минобрнауки подготовленные РАН инициативы по развитию системы государственной научной аттестации.