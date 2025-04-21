Супермаркеты продают освященные куличи, несмотря на критику РПЦ

Супермаркеты продают освященные куличи, несмотря на критику РПЦК реализации такой выпечки в лавках при монастырях и храмах церковь относится мягко
На полках крупных торговых сетей в преддверии Пасхи продавались куличи, заранее освященные производителями выпечки, обратили внимание корреспонденты «Ведомостей». Их можно было встретить, например, в столичных магазинах сетей «Перекресток», «О’кей», «Азбука вкуса» и «Дикси».
Но Русская православная церковь (РПЦ) выступает против продажи в супермаркетах куличей с маркировкой «освящено» на упаковке. Об этом заявил «Ведомостям» зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, у покупателей такой продукции «создается ложное впечатление, что смысл Пасхи заключается в том, чтобы съесть освященный кулич, да еще желательно подороже».
Например, куличи бренда «У Палыча» с маркировкой «освящено» продаются в магазинах «Перекресток» (цена – 729 руб. за 650 г). «С заботой о вас вся пасхальная выпечка уже освящена», – сказано на сайте компании «У Палыча». Куличи без такой маркировки от других брендов продаются в «Перекрестке» дешевле, но отличаются по составу и весу, в их числе пасхальная выпечка от «Черемушек» (449 руб. за 550 г) и «Серпуховхлеба» (279 руб. за 350 г).
Куличи с цукатами «Азбука вкуса» продает тоже с маркировкой «освящено» на упаковке, но под собственным одноименным брендом (1180 руб. за 500 г). Классический кулич с надписью «освящено православной церковью» от производителя «Рижский хлеб» продается и в гипермаркетах «О’кей» (499 руб. за 375 г). В этой же сети можно приобрести куличи, «процесс изготовления» которых освящен иереем Алексеем Галкиным. Производителем такой выпечки является «Север-Метрополь» (824 руб. за 505 г).
Некоторые производители освящали не сами куличи, а заводы, на которых они выпекались. По крайней мере, об этом говорится на упаковках пасхального кекса от компании «Щелковохлеб» (679 руб. за 500 г) в сети «О’кей» и кулича бренда «Томин хлеб» (164 руб. за 250 г) в «Пятерочке».
Освятил свое производство и холдинг «Коломенский», сказано на упаковке кулича компании в сети «Дикси» (499 руб. за 450 г). Там же можно приобрести более дешевый кулич без маркировки от «Венского цеха» (179 руб. за 280 г).
Кто соблюдает традиции
Самостоятельное освящение куличей может замотивировать «не вполне воцерковленных людей» посетить храм в дни празднования Пасхи и задуматься о Боге, сказал Кипшидзе. По его словам, покупка заранее освященных куличей – «это духовная катастрофа».
Впрочем, продают освященные куличи и монастырские лавки при храмах РПЦ, убедились корреспонденты «Ведомостей». Например, такую выпечку можно приобрести в лавке у храма «Утоли моя печали» в московском Марьине (550 руб., примерно 300–400 г).
При этом РПЦ не видит проблем в покупке освященных куличей в храмах или монастырях, в которых человек провел весь Великий пост в молитве и на частных богослужениях, пояснил «Ведомостям» Кипшидзе. Освящение же куличей для продажи в супермаркетах «остается на совести» самих священников, добавил он.
РПЦ осуждает продажу освященных куличей в супермаркетах не первый год. Покупку такой продукции Кипшидзе в 2023 г. назвал в разговоре с журналистами «пародией на ту радость, которую должен приносить праздник Пасхи».
«Ведомости» направили запрос об объемах продаж освященных и неосвященных куличей в Х5 (сети «Перекресток» и «Пятерочка»), «О’кей», «Азбуку вкуса» и другие сети. В «Магните» от комментариев отказались. Не стали отвечать на аналогичные вопросы и производители куличей – «У Палыча», БКХ «Коломенский» и т. д.
В подготовке статьи участвовали Анна Киселева, Полина Гриценко, Наталья Сарвина, Анастасия Винницкая, Мария Викулова, Юлия Малева и Яна Суринская