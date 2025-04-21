Супермаркеты продают освященные куличи, несмотря на критику РПЦ

Например, куличи бренда «У Палыча» с маркировкой «освящено» продаются в магазинах «Перекресток» (цена – 729 руб. за 650 г). «С заботой о вас вся пасхальная выпечка уже освящена», – сказано на сайте компании «У Палыча». Куличи без такой маркировки от других брендов продаются в «Перекрестке» дешевле, но отличаются по составу и весу, в их числе пасхальная выпечка от «Черемушек» (449 руб. за 550 г) и «Серпуховхлеба» (279 руб. за 350 г).