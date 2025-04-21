Газета
Телеграм
/ Общество

Супермаркеты продают освященные куличи, несмотря на критику РПЦ

К реализации такой выпечки в лавках при монастырях и храмах церковь относится мягко
Виталий Крюков
Константин Михальчевский / РИА Новости
Константин Михальчевский / РИА Новости

На полках крупных торговых сетей в преддверии Пасхи продавались куличи, заранее освященные производителями выпечки, обратили внимание корреспонденты «Ведомостей». Их можно было встретить, например, в столичных магазинах сетей «Перекресток», «О’кей», «Азбука вкуса» и «Дикси».

Но Русская православная церковь (РПЦ) выступает против продажи в супермаркетах куличей с маркировкой «освящено» на упаковке. Об этом заявил «Ведомостям» зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, у покупателей такой продукции «создается ложное впечатление, что смысл Пасхи заключается в том, чтобы съесть освященный кулич, да еще желательно подороже».

Например, куличи бренда «У Палыча» с маркировкой «освящено» продаются в магазинах «Перекресток» (цена – 729 руб. за 650 г). «С заботой о вас вся пасхальная выпечка уже освящена», – сказано на сайте компании «У Палыча». Куличи без такой маркировки от других брендов продаются в «Перекрестке» дешевле, но отличаются по составу и весу, в их числе пасхальная выпечка от «Черемушек» (449 руб. за 550 г) и «Серпуховхлеба» (279 руб. за 350 г).

Куличи с цукатами «Азбука вкуса» продает тоже с маркировкой «освящено» на упаковке, но под собственным одноименным брендом (1180 руб. за 500 г). Классический кулич с надписью «освящено православной церковью» от производителя «Рижский хлеб» продается и в гипермаркетах «О’кей» (499 руб. за 375 г). В этой же сети можно приобрести куличи, «процесс изготовления» которых освящен иереем Алексеем Галкиным. Производителем такой выпечки является «Север-Метрополь» (824 руб. за 505 г).

Некоторые производители освящали не сами куличи, а заводы, на которых они выпекались. По крайней мере, об этом говорится на упаковках пасхального кекса от компании «Щелковохлеб» (679 руб. за 500 г) в сети «О’кей» и кулича бренда «Томин хлеб» (164 руб. за 250 г) в «Пятерочке».

Освятил свое производство и холдинг «Коломенский», сказано на упаковке кулича компании в сети «Дикси» (499 руб. за 450 г). Там же можно приобрести более дешевый кулич без маркировки от «Венского цеха» (179 руб. за 280 г).

Кто соблюдает традиции

Пасха – главный православный праздник, в этом году он празднуется 20 апреля. В 2024 г. планировали в Пасху готовить куличи и красить яйца 55% россиян, следует из прошлогоднего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом только 20% респондентов планировали освящать свои пасхальные блюда, сказано в результатах мониторинга.

Самостоятельное освящение куличей может замотивировать «не вполне воцерковленных людей» посетить храм в дни празднования Пасхи и задуматься о Боге, сказал Кипшидзе. По его словам, покупка заранее освященных куличей – «это духовная катастрофа».

Впрочем, продают освященные куличи и монастырские лавки при храмах РПЦ, убедились корреспонденты «Ведомостей». Например, такую выпечку можно приобрести в лавке у храма «Утоли моя печали» в московском Марьине (550 руб., примерно 300–400 г).

При этом РПЦ не видит проблем в покупке освященных куличей в храмах или монастырях, в которых человек провел весь Великий пост в молитве и на частных богослужениях, пояснил «Ведомостям» Кипшидзе. Освящение же куличей для продажи в супермаркетах «остается на совести» самих священников, добавил он.

РПЦ осуждает продажу освященных куличей в супермаркетах не первый год. Покупку такой продукции Кипшидзе в 2023 г. назвал в разговоре с журналистами «пародией на ту радость, которую должен приносить праздник Пасхи».

«Ведомости» направили запрос об объемах продаж освященных и неосвященных куличей в Х5 (сети «Перекресток» и «Пятерочка»), «О’кей», «Азбуку вкуса» и другие сети. В «Магните» от комментариев отказались. Не стали отвечать на аналогичные вопросы и производители куличей – «У Палыча», БКХ «Коломенский» и т. д.

В подготовке статьи участвовали Анна Киселева, Полина Гриценко, Наталья Сарвина, Анастасия Винницкая, Мария Викулова, Юлия Малева и Яна Суринская

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных