Владимир Лисин сложил полномочия президента Спортивной арбитражной палаты

Из недавних примеров – присуждение компенсации футбольному клубу «Ростов» от норвежского полузащитника Матиаса Норманна и его нового клуба «Аль-Раед» из-за расторжения им контракта в одностороннем порядке. «Ростов» пошел изначально в ФИФА, а Норманн, не согласившись с решением международной федерации, – в Лозанну. «Изначальное целеполагание НЦСА, который приступил к рассмотрению споров в 2021 г., не только в том, чтобы трудовые споры решались на территории страны (и речь идет не только о клубах, а в целом о спортивной отрасли), но и в том, чтобы решения, принимаемые спортивными федерациями, рассматривались тут и деньги шли не в CAS», – поясняет собеседник «Ведомостей». При этом, по его словам, палата работала неактивно и, скорее всего, за уходом Лисина не кроется какой-либо конфликт.