Владимир Лисин сложил полномочия президента Спортивной арбитражной палаты

Владимир Лисин сложил полномочия президента Спортивной арбитражной палатыНациональный арбитраж станет обязательной инстанцией для российских спортсменов
Бизнесмен Владимир Лисин сложил с себя полномочия президента Спортивной арбитражной палаты (САП) – постоянно действующего арбитражного учреждения (ПДАУ), образованного в 2019 г. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника, близких к САП. По словам одного из них, следом также уволено все руководство палаты. Исполнительный секретарь учрежденного при САП Национального центра спортивного арбитража (НЦСА) Юрий Дешук в беседе с «Ведомостями» воздержался от комментариев по этому поводу.
Сразу после ухода Лисина Минспорт выпустил приказ об «арбитражной оговорке», говорит источник. Согласно документу, все лиги и федерации в своих положениях о соревнованиях должны прописать, что решение споров, в том числе трудовых, должно решаться в НЦСА. Сейчас, поясняет один из арбитров НЦСА, решения (или споры) спортивных федераций все еще оспариваются в Спортивном арбитражном суде (САS) в Лозанне.
Из недавних примеров – присуждение компенсации футбольному клубу «Ростов» от норвежского полузащитника Матиаса Норманна и его нового клуба «Аль-Раед» из-за расторжения им контракта в одностороннем порядке. «Ростов» пошел изначально в ФИФА, а Норманн, не согласившись с решением международной федерации, – в Лозанну. «Изначальное целеполагание НЦСА, который приступил к рассмотрению споров в 2021 г., не только в том, чтобы трудовые споры решались на территории страны (и речь идет не только о клубах, а в целом о спортивной отрасли), но и в том, чтобы решения, принимаемые спортивными федерациями, рассматривались тут и деньги шли не в CAS», – поясняет собеседник «Ведомостей». При этом, по его словам, палата работала неактивно и, скорее всего, за уходом Лисина не кроется какой-либо конфликт.
«Ведомости» направили запрос в Минспорт и представителю Лисина.
По данным собеседника, близкого к САП, 14 мая состоится собрание наблюдательного совета палаты, на котором планируется принятие нового устава. В набсовет палаты входят представители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России (ОКР и ПКР), а также спортивных федераций. «Этому [смене руководства палаты] предшествовали жесткие баталии по принудительному созыву наблюдательного совета и изменению устава САП. Основной целью был возврат спортивного суда под контроль учредителя – ОКР», – уточнил источник. Министр спорта России Михаил Дегтярев возглавил ОКР 13 декабря 2024 г.
Деятельность ПДАУ в России
Но другой собеседник отмечает: ОКР является учредителем арбитража, вместе с федерациями и паралимпийским комитетом входит в набсовет, располагается в том же здании, а сотрудники ОКР полностью контролировали работу арбитража в лице начальника правового управления ОКР Татьяны Бриллиантовой (сейчас правовой департамент возглавляет Ольга Шевченко). «Поэтому не совсем ясно, как вернуть под контроль то, что и так там находится. Другое дело – обязать арбитражные учреждения федераций и спортсменов идти не в Лозанну, а в Москву», – добавляет он.
Новая архитектура САП, которая сейчас обсуждается, подразумевает создание совета и правления. В совет войдут представители всех олимпийских федераций, спортивного профсоюза и ПКР. Правление же будет формироваться на ротационной основе из членов совета. «Таким образом, все спортивное сообщество получит доступ к управлению», – сказал источник «Ведомостей». Также он сообщил, что в состав арбитров будут активно привлекаться иностранцы, в том числе из недружественных стран. Таким образом предполагается повысить доверие к ПДАУ, которое в ближайшей перспективе по части соревнований может составить конкуренцию базирующемуся в Швейцарии CAS.