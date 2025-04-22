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Владимир Лисин сложил полномочия президента Спортивной арбитражной палаты

Национальный арбитраж станет обязательной инстанцией для российских спортсменов
Александр Тихонов
Лилия Бирюкова
Максим Иванов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Бизнесмен Владимир Лисин сложил с себя полномочия президента Спортивной арбитражной палаты (САП) – постоянно действующего арбитражного учреждения (ПДАУ), образованного в 2019 г. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника, близких к САП. По словам одного из них, следом также уволено все руководство палаты. Исполнительный секретарь учрежденного при САП Национального центра спортивного арбитража (НЦСА) Юрий Дешук в беседе с «Ведомостями» воздержался от комментариев по этому поводу.

Сразу после ухода Лисина Минспорт выпустил приказ об «арбитражной оговорке», говорит источник. Согласно документу, все лиги и федерации в своих положениях о соревнованиях должны прописать, что решение споров, в том числе трудовых, должно решаться в НЦСА. Сейчас, поясняет один из арбитров НЦСА, решения (или споры) спортивных федераций все еще оспариваются в Спортивном арбитражном суде (САS) в Лозанне.

Из недавних примеров – присуждение компенсации футбольному клубу «Ростов» от норвежского полузащитника Матиаса Норманна и его нового клуба «Аль-Раед» из-за расторжения им контракта в одностороннем порядке. «Ростов» пошел изначально в ФИФА, а Норманн, не согласившись с решением международной федерации, – в Лозанну. «Изначальное целеполагание НЦСА, который приступил к рассмотрению споров в 2021 г., не только в том, чтобы трудовые споры решались на территории страны (и речь идет не только о клубах, а в целом о спортивной отрасли), но и в том, чтобы решения, принимаемые спортивными федерациями, рассматривались тут и деньги шли не в CAS», – поясняет собеседник «Ведомостей». При этом, по его словам, палата работала неактивно и, скорее всего, за уходом Лисина не кроется какой-либо конфликт.

«Ведомости» направили запрос в Минспорт и представителю Лисина.

По данным собеседника, близкого к САП, 14 мая состоится собрание наблюдательного совета палаты, на котором планируется принятие нового устава. В набсовет палаты входят представители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России (ОКР и ПКР), а также спортивных федераций. «Этому [смене руководства палаты] предшествовали жесткие баталии по принудительному созыву наблюдательного совета и изменению устава САП. Основной целью был возврат спортивного суда под контроль учредителя – ОКР», – уточнил источник. Министр спорта России Михаил Дегтярев возглавил ОКР 13 декабря 2024 г.

Деятельность ПДАУ в России

Постоянно действующее арбитражное учреждение в России создается при некоммерческих организациях (НКО) и может осуществлять деятельность при условии предоставления такой некоммерческой организации соответствующего права. Сейчас при российских НКО действуют семь ПДАУ: Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС при ТПП РФ), Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ (МАК при ТПП РФ), Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей (АЦ при РСПП), Российский арбитражный центр при Российском институте современного арбитража (РАЦ при РИСА), Арбитражное учреждение при Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России» (АУ при ОООР «Союзмаш России»), Арбитражный центр при автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (АЦ при АНО «НИРА ТЭК») и НЦСА при САП. В 2024 г. на рассмотрение российских ПДАУ было передано 2905 споров, что на 29% превышает показатели 2023 г. (2249 споров). Общее количество спортивных споров (24 иска) сопоставимо с показателями 2022–2023 гг.

Но другой собеседник отмечает: ОКР является учредителем арбитража, вместе с федерациями и паралимпийским комитетом входит в набсовет, располагается в том же здании, а сотрудники ОКР полностью контролировали работу арбитража в лице начальника правового управления ОКР Татьяны Бриллиантовой (сейчас правовой департамент возглавляет Ольга Шевченко). «Поэтому не совсем ясно, как вернуть под контроль то, что и так там находится. Другое дело – обязать арбитражные учреждения федераций и спортсменов идти не в Лозанну, а в Москву», – добавляет он.

Новая архитектура САП, которая сейчас обсуждается, подразумевает создание совета и правления. В совет войдут представители всех олимпийских федераций, спортивного профсоюза и ПКР. Правление же будет формироваться на ротационной основе из членов совета. «Таким образом, все спортивное сообщество получит доступ к управлению», – сказал источник «Ведомостей». Также он сообщил, что в состав арбитров будут активно привлекаться иностранцы, в том числе из недружественных стран. Таким образом предполагается повысить доверие к ПДАУ, которое в ближайшей перспективе по части соревнований может составить конкуренцию базирующемуся в Швейцарии CAS.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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