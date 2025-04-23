Эксперты Минюста и ФСБ разошлись во мнении по делу Удальцова

Дело уфимских марксистов касается группы студентов и аспирантов из Башкирии, которых ФСБ обвиняет в создании террористического сообщества. По версии следствия, участники марксистского кружка якобы планировали «вооруженное восстание» в России и обсуждали способы захвата власти. В 2022 г. несколько участников были арестованы, включая Тимура Салихова, Руслана Рахматуллина и Айдара Валитова. Правозащитники называют дело политически мотивированным и отмечают, что доказательства основаны преимущественно на переписке и экспертных заключениях. В списке обвиняемых – депутат курултая Башкирии Дмитрий Чувилин.

Эксперт Эмиль Рахимов (кандидат исторических наук из Уфимского университета науки и технологий), проводивший по просьбе следствия анализ материалов дела уфимских активистов, усмотрел признаки экстремизма в ленинской трактовке революции, назвав ее призывом к насильственному свержению власти. Ссылаясь на разгон Учредительного собрания в 1918 г. и террор против «эксплуататорских классов», он заключил, что обвиняемые пропагандировали повторение такого сценария. Выводы Рахимова подверглись критике со стороны КПРФ и историков, которые обвинили его в однобокости и политизированности.