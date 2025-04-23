Эксперты Минюста и ФСБ разошлись во мнении по делу Удальцова

Эксперты Минюста и ФСБ разошлись во мнении по делу УдальцоваКоординатор «Левого фронта» обвиняется в оправдании терроризма
Во Втором окружном военном суде Москвы закончился допрос свидетелей и экспертов по делу координатора политической организации «Левый фронт» Сергея Удальцова. Поводом для возбуждения дела стали посты в соцсетях в 2023 г., посвященные делу уфимских марксистов – их обвиняют в создании и участии в террористическом сообществе (ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ). Во время заседания выяснилось, что эксперты Минюста и ФСБ по-разному оценили посты Удальцова.
Тексты в поддержку уфимских активистов, за которые Удальцову грозит до семи лет лишения свободы, были размещены им в своем Telegram-канале и на сайте «Свободная пресса» (как внештатный автор он получил за это гонорар 5750 руб.) в мае 2023 г. В 2024 г. его включили в перечень террористов и экстремистов.
Первым допросили свидетеля обвинения – эксперта института криминалистики ФСБ Александра Коршикова. Удальцов, по мнению эксперта, выражает решительное несогласие с действиями власти, критикует власть, отрицает правильность квалификации дела против марксистов в Уфе (см. врез). Удальцов в своих статьях, как заявил эксперт, отрицает обвинения, называя уголовное дело провокацией, а обвинения – чудовищными. Гособвинитель просила объяснить, как понималось оправдание терроризма. Это оправдание и признание кого-либо невиновным, приведение доводов в защиту чего-либо, ответил эксперт. Как заявил Коршиков адвокату Дмитрию Репкину, Удальцов не осудил действия уфимцев, а следовательно – оправдал.
Вторая экспертиза была проведена в Минюсте по запросу адвокатов. Оказалось, что эксперты Полина Анищук и Мария Грязнова не нашли оправдания терроризма ни в одной публикации, вменяемой Удальцову. В текстах фигуранта, по мнению экспертов, хоть и есть призыв к власти снять обвинения с марксистов и отпустить их, но нет признаков оправдания терроризма. Эксперты министерства указали, что политик пропагандировал социалистические взгляды и методы ведения политической деятельности на основании законов, считает деятельность марксистского кружка необходимой и отрицает причастность его участников к экстремизму и терроризму.
Уфимцы и Ленин
Эксперт Эмиль Рахимов (кандидат исторических наук из Уфимского университета науки и технологий), проводивший по просьбе следствия анализ материалов дела уфимских активистов, усмотрел признаки экстремизма в ленинской трактовке революции, назвав ее призывом к насильственному свержению власти. Ссылаясь на разгон Учредительного собрания в 1918 г. и террор против «эксплуататорских классов», он заключил, что обвиняемые пропагандировали повторение такого сценария. Выводы Рахимова подверглись критике со стороны КПРФ и историков, которые обвинили его в однобокости и политизированности.
Помимо этого, отвечая на вопрос гособвинителя Екатерины Фроловой, Анищук сказала, что прямого цитирования обвиняемых уфимцев у Удальцова не было, а фраза «проявим солидарность» ни к каким конкретным действиям не призывала.
Выступая перед журналистами после заседания, адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что именно заключения экспертов Минюста сделали заседание «самым важным» и дали возможность раскрыть противоречия. Он также добавил, что на заседании 23 апреля будет решаться вопрос о привлечении дополнительного эксперта. В разговоре с «Ведомостями» защитник Удальцова отметил, что сама статья об оправдании терроризма написана четко и примечания также ее уточняют. Но именно из-за расхождения экспертиз и неясности в мнениях экспертов дела, которые возбуждаются по этой статье, становятся менее понятными и предсказуемыми. Аграновский также указал, что и область применения статьи широка именно из-за разных оценок экспертов.
Удальцов ранее уже был осужден за организацию митинга на Болотной площади. В 2014 г. Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил политика к 4,5 года лишения свободы по делу о массовых беспорядках. Срок он отбывал в колонии общего режима, а освободился в августе 2017 г. условно-досрочно. В январе 2023 г. его арестовали за участие в несогласованной акции на Красной площади.
В июле 2024 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам колонии общего режима по делу о публичном оправдании терроризма из-за пьесы «Финист Ясный Сокол». По версии следствия, в постановке, основанной на историях женщин, уехавших в Сирию к боевикам, романтизируется образ террориста. В декабре апелляционный военный суд оставил приговор в силе, лишь немного смягчив сроки: до 5 лет и 7 месяцев для Беркович и до 5 лет и 9 месяцев для Петрийчук. Защита просила полностью оправдать обвиняемых.