Защита Артема Усса назвала его экс-партнера «заложником» итальянского правосудия

Защита Артема Усса назвала его экс-партнера «заложником» итальянского правосудияСуд заканчивает рассмотрение дела Дмитрия Чиракадзе
Суд в Милане заканчивает рассмотрение дела против предпринимателя, сооснователя «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе, который был задержан в римском аэропорту в июне 2024 г. Он, по версии итальянских следователей, помогал гражданам балканских стран Владимиру и Борису Йовановичам, Матею Янежичу, Срджану Лоличу и Иличу Нейбошу организовать побег Артема Усса из-под домашнего ареста. Чиракадзе является онкологическим больным, говорил ранее Усс. Его защита утверждала, что предприниматель содержится в условиях строгой тюремной изоляции.
«Чиракадзе занимался организацией юридической защиты Артема, и к его побегу из-под домашнего ареста, очевидно, не мог иметь отношения. Дело можно объяснить попыткой выставить заурядный для Италии побег «эксфильтрацией», так как в процессе итальянское обвинение спекулирует о связях Чиракадзе с российской политической элитой», – отметил адвокат Усса Алексей Тихомиров. По словам защитника, содействие в побеге из-под домашнего ареста по сложившейся в Италии практике не приводит к наказанияю в виде тюремного срока.
Усса задержали в октябре 2022 г. в аэропорту «Мальпенса» Милана по запросу США. Позже, в марте, суд в Милане одобрил экстрадицию бизнесмена в США по делу об отмывании денег и уклонении от санкций. Сам он отрицает вину. Тогда же, в марте 2023 г., стало известно, что Усс совершил побег в Россию, где его обвинили в легализации денежных средств организованной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК), он был заочно арестован Мещанским судом Москвы. Там бизнесмен сам явился в следственный департамент МВД.
Процессом над Чиракадзе итальянские прокуратура и суд «пытаются отвлечь внимание от неприглядной ситуации, в которой они оказались, фактически став пособниками в захвате заложника», считает защита Усса. Адвокат напомнил, что спустя несколько часов после задержания Усса в Гамбурге был задержан его бизнес-партнер Юрий Орехов. «Именно он как основной учредитель и генеральный директор фирмы NDA GMBH проходил по возбужденному в США уголовному делу в качестве главного обвиняемого», – напомнил защитник.
Ганзейский верховный суд Гамбурга, рассматривая дело об экстрадиции Орехова, постановил отклонить запрос на экстрадицию, освободить Орехова из-под стражи и компенсировать ему судебные расходы, говорит Тихомиров. Рассматривая запрос об экстрадиции Орехова суд, в том числе, пришел к выводу, что поставки нефтепродуктов из Венесуэллы не запрещены в ЕС, и очевидно не являются преступлением на его территории. «Более того, вновь избранный президент Трамп вообще упразднил группу Kleptocapture, которая занималась политически мотивированными расследованиями в отношении граждан России и в том числе инициировала дело «Орехова – Усса», – подчеркнул собеседник «Ведомостей».
«В итоге стало очевидным, что итальянцы явно поторопились в своем стремлении угодить прежним американским властям, – заявил "Ведомостям" отец Артема Усса, сенатор Александр Усса, – И громкая «эвакуация» Артема в этом свете выглядит как вполне оправданный шаг по защите от судебного произвола». По его словам, у итальянской юстиции и сейчас есть «достойный выход»: «Официально признать свою ошибку в базовом решении по экстрадиции, а также "отказаться от преследования тех, кто, якобы, имел отношение к так называемому «побегу»».