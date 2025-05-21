Защита Артема Усса назвала его экс-партнера «заложником» итальянского правосудия

Усса задержали в октябре 2022 г. в аэропорту «Мальпенса» Милана по запросу США. Позже, в марте, суд в Милане одобрил экстрадицию бизнесмена в США по делу об отмывании денег и уклонении от санкций. Сам он отрицает вину. Тогда же, в марте 2023 г., стало известно, что Усс совершил побег в Россию, где его обвинили в легализации денежных средств организованной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК), он был заочно арестован Мещанским судом Москвы. Там бизнесмен сам явился в следственный департамент МВД.