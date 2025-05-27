Telegram заработал в Дагестане после блокировки в течение нескольких месяцев

О блокировке Telegram в Дагестане и Чечне 8 марта заявил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов. По его словам, соответствующее решение «принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов» (цитата по ТАСС). «Его [мессенджер] часто используют недруги, пример этому – беспорядки в аэропорту Махачкалы [29 октября 2023 г.]. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», – сказал чиновник. 10 марта Дудаев сообщил «Ведомостям», что блокировка Telegram в Чечне «является абсолютно необоснованной и нерациональной». Власти республики, по словам министра, настоятельно призывали «пересмотреть это решение, учитывая, что жители региона имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие граждане нашей страны».