Telegram заработал в Дагестане после блокировки в течение нескольких месяцев

Telegram заработал в Дагестане после блокировки в течение нескольких месяцевВ Чечне мессенджер по-прежнему заблокирован
Telegram стал работать в Дагестане в конце мая после нескольких месяцев блокировки, сообщил местный канал «Спросите у Расула». Соответствующую информацию «Ведомостям» подтвердил источник, близкий к правительству республики. «Это случилось еще неделю тому назад. Люди на автомате на это не обращали внимание. И сегодня дошло», – сказал источник. В Чечне блокировка мессенджера до сих пор сохраняется, сообщили «Ведомостям» двое местных жителей. «Ведомости» направили запросы помощнику главы Чечни, министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву, в минцифры Дагестана и в Роскомнадзор.
О блокировке Telegram в Дагестане и Чечне 8 марта заявил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов. По его словам, соответствующее решение «принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов» (цитата по ТАСС). «Его [мессенджер] часто используют недруги, пример этому – беспорядки в аэропорту Махачкалы [29 октября 2023 г.]. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», – сказал чиновник. 10 марта Дудаев сообщил «Ведомостям», что блокировка Telegram в Чечне «является абсолютно необоснованной и нерациональной». Власти республики, по словам министра, настоятельно призывали «пересмотреть это решение, учитывая, что жители региона имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие граждане нашей страны».
В Дагестане блокировку Telegram объясняли беспорядками в аэропорту Махачкалы в 2023 г., произошедшими после посадки самолета из Тель-Авива на фоне начала вооруженного конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял тогда журналистам, что беспорядки координировались в Telegram-канале «Утро Дагестан» (был заблокирован администрацией Telegram на следующий день после событий), который администрируется «предателями и бандеровцами» с территории Украины. Тогда же о недоступности Telegram сообщали пользователи из Дагестана, Чечни, Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского и Краснодарского краев.
В Чечне, по данным собеседника «Ведомостей», близкого к администрации Дагестана, мессенджер блокируют после крушения самолета Azerbaijan Airlines (Azal) Баку – Грозный около казахстанского Актау 25 декабря 2024 г. «Связано это с безопасностью. Мессенджер используют нарушители правопорядка, в особенности сторонники радикальных течений ислама», – говорил источник «Ведомостям» 17 апреля 2025 г.