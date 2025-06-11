Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Генпрокуратура выявила подозрительную сделку по использованию поликлиники театралов

Она могла использоваться арендаторами в коммерческих целях вопреки решениям 1993 года
Яна Суринская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

О выявленной надзорным ведомством «антисоциальной сделке» между Союзом театральных деятелей (СТД) и АО «Медицина» «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с делом. Как уточнил один из них, заместитель генпрокурора Игорь Ткачев уже обратился в московский суд с иском к СТД и обществу. Проверка, по словам собеседника «Ведомостей», проводилась после обращения СТД в надзорное ведомство. «Ведомости» направили запрос в СТД и АО «Медицина».

В 1993 г. СТД от правительства города получил в эксплуатацию поликлинику в центре Москвы во 2-м Тверском-Ямском переулке. Здание предоставлялось союзу для обеспечения медицинского обслуживания работников театральных профессий. Из-за загруженности близлежащих городских учреждений здравоохранения между СТД и Фрунзенским районным советом народных депутатов в том же году было заключено соглашение об использовании поликлиники для медобслуживания жителей Тверского района Москвы в количестве 4000 человек ежегодно.

То есть, как пояснил собеседник «Ведомостей», СТД принял на себя социальные обязательства по использованию инфраструктуры для лечения сотрудников и членов союза, а также населения ЦАО. Но поскольку у СТД не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, был заключен контракт с АО «Медицина». По этому контракту здание поликлиники было передано обществу в хозяйственное ведение сроком на 25 лет, а взамен АО «Медицина» должно было выполнять возложенные на СТД обязательства.

Но как показала проверка надзорного ведомства, с октября 2017 г. – до истечения срока действия контракта – между СТД и АО «Медицина» был заключен договор аренды помещений поликлиники уже на 49 лет. И в этом контракте бесплатное лечение театральных работников и жителей района исключалось, говорит источник «Ведомостей». Более того, теперь оказание врачебной помощи членам СТД проводилось на коммерческой основе на общих рыночных условиях.

В АО «Медицина» понимали, что СТД был не вправе использовать предоставленное ему имущество для такой деятельности, полагают в надзорном ведомстве. Там пришли к выводу, что СТД хотел таким образом получить материальную выгоду. При этом в апреле 2025 г. Конституционный суд в определении пояснил, что требование о сохранении социально значимого профиля объекта является обязательным для всех владельцев и существенным условием для исполнения социальных обязательств России.

В иске Генпрокуратуры указывается, что договор аренды между СТД и АО «Медицина» по предоставлению в пользование общества поликлиники является антисоциальной сделкой. «Ее безнравственность состоит в том, что ответчики обнулили свои публичные обязательства перед обществом», – отмечает Ткачев в иске. Как пояснил второй собеседник «Ведомостей», фактически, получив от государства имущественный комплекс, они не только приступили к извлечению от его эксплуатации выгоды, но и сняли с себя расходы на социально значимые нужды.

Поэтому надзорное ведомство требует признать сделку об аренде помещений от 2017 г. между ответчиками ничтожной, а также применить последствия недействительности этой сделки путем погашения в Едином государственном реестре недвижимости записи о праве аренды АО «Медицина» в отношении помещений объекта капитального строительства.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных