Генпрокуратура выявила подозрительную сделку по использованию поликлиники театралов

То есть, как пояснил собеседник «Ведомостей», СТД принял на себя социальные обязательства по использованию инфраструктуры для лечения сотрудников и членов союза, а также населения ЦАО. Но поскольку у СТД не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, был заключен контракт с АО «Медицина». По этому контракту здание поликлиники было передано обществу в хозяйственное ведение сроком на 25 лет, а взамен АО «Медицина» должно было выполнять возложенные на СТД обязательства.