Генпрокуратура выявила подозрительную сделку по использованию поликлиники театралов

Генпрокуратура выявила подозрительную сделку по использованию поликлиники театраловОна могла использоваться арендаторами в коммерческих целях вопреки решениям 1993 года
О выявленной надзорным ведомством «антисоциальной сделке» между Союзом театральных деятелей (СТД) и АО «Медицина» «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с делом. Как уточнил один из них, заместитель генпрокурора Игорь Ткачев уже обратился в московский суд с иском к СТД и обществу. Проверка, по словам собеседника «Ведомостей», проводилась после обращения СТД в надзорное ведомство. «Ведомости» направили запрос в СТД и АО «Медицина».
В 1993 г. СТД от правительства города получил в эксплуатацию поликлинику в центре Москвы во 2-м Тверском-Ямском переулке. Здание предоставлялось союзу для обеспечения медицинского обслуживания работников театральных профессий. Из-за загруженности близлежащих городских учреждений здравоохранения между СТД и Фрунзенским районным советом народных депутатов в том же году было заключено соглашение об использовании поликлиники для медобслуживания жителей Тверского района Москвы в количестве 4000 человек ежегодно.
То есть, как пояснил собеседник «Ведомостей», СТД принял на себя социальные обязательства по использованию инфраструктуры для лечения сотрудников и членов союза, а также населения ЦАО. Но поскольку у СТД не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, был заключен контракт с АО «Медицина». По этому контракту здание поликлиники было передано обществу в хозяйственное ведение сроком на 25 лет, а взамен АО «Медицина» должно было выполнять возложенные на СТД обязательства.
Но как показала проверка надзорного ведомства, с октября 2017 г. – до истечения срока действия контракта – между СТД и АО «Медицина» был заключен договор аренды помещений поликлиники уже на 49 лет. И в этом контракте бесплатное лечение театральных работников и жителей района исключалось, говорит источник «Ведомостей». Более того, теперь оказание врачебной помощи членам СТД проводилось на коммерческой основе на общих рыночных условиях.
В АО «Медицина» понимали, что СТД был не вправе использовать предоставленное ему имущество для такой деятельности, полагают в надзорном ведомстве. Там пришли к выводу, что СТД хотел таким образом получить материальную выгоду. При этом в апреле 2025 г. Конституционный суд в определении пояснил, что требование о сохранении социально значимого профиля объекта является обязательным для всех владельцев и существенным условием для исполнения социальных обязательств России.
В иске Генпрокуратуры указывается, что договор аренды между СТД и АО «Медицина» по предоставлению в пользование общества поликлиники является антисоциальной сделкой. «Ее безнравственность состоит в том, что ответчики обнулили свои публичные обязательства перед обществом», – отмечает Ткачев в иске. Как пояснил второй собеседник «Ведомостей», фактически, получив от государства имущественный комплекс, они не только приступили к извлечению от его эксплуатации выгоды, но и сняли с себя расходы на социально значимые нужды.
Поэтому надзорное ведомство требует признать сделку об аренде помещений от 2017 г. между ответчиками ничтожной, а также применить последствия недействительности этой сделки путем погашения в Едином государственном реестре недвижимости записи о праве аренды АО «Медицина» в отношении помещений объекта капитального строительства.