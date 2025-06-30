МВД обновляет критерии для блокировки информации о наркотиках в интернете

Новые психоактивные вещества (НПВ) – это химические соединения, обладающие психоактивным или наркотическим действием, которые не включены в официальные списки запрещенных веществ, но которые могут представлять аналогичную угрозу для здоровья.

Определение НПВ в российском правовом поле дано в постановлении правительства от 18 мая 2023 г., согласно ему НПВ признаются вещества, структурно схожие с уже запрещенными наркотиками и обладающие аналогичным действием либо с неизвестным действием.