МВД обновляет критерии для блокировки информации о наркотиках в интернете

МВД обновляет критерии для блокировки информации о наркотиках в интернетеЭто позволит сделать борьбу с распространением незаконного контента эффективнее, считают эксперты
Министерство внутренних дел разработало обновленные критерии для проведения экспертизы информационных материалов на предмет наличия сведений о наркотических и психотропных веществах. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас для обнаружения и блокировки запрещенной информации о наркотических средствах в интернете действует ведомственный приказ, который обновлялся в 2023 г.
Из нового проекта следует, что из оснований для блокировки будут исключены упоминания новых потенциально опасных психоактивных веществ (НПВ) – это термин, которым обозначались химические соединения с наркотическим эффектом, не внесенные в официальные списки контролируемых веществ.
В приказе 2023 г. эксперты должны были устанавливать наличие информации как о наркотических средствах и психотропных веществах, так и о НПВ. В новой же редакции упоминаются только наркотики, психотропы и их прекурсоры. Причины отказа от использования этой категории в проекте не объясняются. «Ведомости» направили запрос в МВД.
Согласно действующему приказу, эксперты анализировали материалы на предмет наличия сведений, «способствующих незаконному обороту» наркотиков. Теперь речь идет об информации, которая может «создавать условия» для их незаконного оборота. Изменения затрагивают и перечень признаков, по которым идентифицируется такая информация. В него включены упоминания о маршрутах перемещения наркотиков, местах произрастания наркосодержащих растений, а также об особенностях их агротехнического культивирования. Новым проектом приказа утверждается также примерная структура заключения эксперта, общий объем требований к квалификации специалистов, порядок описания источников информации и технических условий проведения экспертизы.
Больше всего блокировок в 2023 г. пришлось на пронаркотический контент, писали «Ведомости». Был ограничен доступ более чем к 104 000 «наркотических» интернет-страниц, это на 25% больше, чем в 2022 г. (78 800).
С 2023 г. под блокировку попадала вся информация, которая касалась не только официально запрещенных веществ, но и «структурных аналогов», которые в этом списке не значились, но имели схожее химическое соединение и назывались НПВ, поясняет адвокат и член Ассоциации юристов России Александр Зелинко. Теперь, по его словам, блокировать будут прежде всего ресурсы, рекламирующие уже запрещенные вещества.
Что такое НПВ
Определение НПВ в российском правовом поле дано в постановлении правительства от 18 мая 2023 г., согласно ему НПВ признаются вещества, структурно схожие с уже запрещенными наркотиками и обладающие аналогичным действием либо с неизвестным действием.
Прежний критерий – НПВ – был чрезмерно неопределенным и позволял блокировать сайты за любые упоминания химических соединений, даже если их наркотическое действие не было подтверждено, отмечает эксперт. Это, по его словам, вызывало множество жалоб и судебных разбирательств – в том числе со стороны владельцев химических магазинов, научных ресурсов и аптек – и приводило к репутационным издержкам для Роскомнадзора и МВД.
При этом Зелинко подчеркивает, что речь идет не об отказе от борьбы с НПВ, а о смене тактики: ставка теперь делается на быстрый запрет вещества как аналога, после чего любая информация о нем подпадает под общие основания для блокировки.
Постановление правительства, которым установлены значительный, крупный и особо крупный размеры для целей уголовного преследования, содержит замечание, что аналоги наркотиков приравниваются к наркотикам, объясняет адвокат, специализирующийся на делах о наркотиках, Константин Кудряшов. Поэтому юридической потребности вводить в нормативные акты НПВ не было никогда, утверждает он. Более того, по словам Кудряшова, если бы идея с новыми психоактивными веществами была реализована, это привело бы к появлению перекоса в Уголовном кодексе. Например, говорит он, за сбыт классических наркотиков в крупном размере грозит от 10 лет. Производство и сбыт НПВ без градации по размерам наказываются лишением свободы до двух лет, группой лиц по предварительному сговору – до шести лет.
Согласно новой редакции приказа, запрет может коснуться упоминания не только самих веществ, но и типа поведения магазинов в интернете и формы представления, предполагает юрист Станислав Селезнев. Это делает борьбу с веществами формально точнее, но цензурно опаснее, так как любой текст может быть признан «формирующим интерес» или «позитивное представление», предупредил юрист.