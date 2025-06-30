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Спортивные федерации получат отчисления букмекеров в 2025 году без конкурса

Рассматривать заявки на финансирование будет Центр спортивной подготовки сборных команд, который возглавил ветеран спецоперации
Виталий Крюков
Александр Тихонов

Министерство спорта разработало временные правила для перечисления целевых отчислений букмекеров в спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги до конца 2025 г. Организации без конкурса получат деньги от Российского спортивного фонда (РСФ), но использовать их смогут исключительно на развитие детско-юношеского, массового и адаптивного спорта. Об этом говорится в соответствующем проекте приказа министерства, который будет опубликован в ближайшее время для общественного обсуждения. Его подлинность подтвердил «Ведомостям» представитель Минспорта.

Законом о РСФ, отметил представитель ведомства, предусмотрен переходный период до конца 2025 г., в который фонд будет перечислять без конкурса деньги спортивным федерациям и лигам «по строгим критериям и исключительно на проведение мероприятий по массовому, детско-юношескому и адаптивному спорту». Соответствующий порядок и прописали в проекте документа. В частности, разрешенные к финансированию события должны входить в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2025 г.

В документе уточняются расходы, на которые федерации и лиги смогут тратить полученные в 2025 г. перечисления. Это аренда спортивных объектов, проживание и проезд спортсменов, закупка наград для победителей соревнований, антидопинговое обеспечение, а также организация общественной безопасности на спортивных мероприятиях.

Лигам и федерациям нужно будет направить в фонд заявку на финансирование вместе с проектом консолидированной сметы мероприятия, следует из проекта приказа. Нужно обосновать объем запрашиваемых средств: расходы на ежегодное мероприятие должны быть сопоставимы с затратами на него в прошлом году с учетом уровня инфляции.

Фонд в течение семи рабочих дней будет проверять комплектность документов и запрашивать подтверждение от министерства о включении мероприятия в Единый календарный план (ЕКП) на 2025 г. На ответ есть 10 дней. «Если заявка не соответствует требованиям, фонд возвращает ее с объяснением причин. Основаниями для отказа могут быть недостоверные сведения, несоответствие расходов, отсутствие мероприятия в ЕКП или необоснованные затраты, – добавил собеседник «Ведомостей». – Перечисление целевых отчислений производится строго в пределах сумм, поступивших в фонд в 2025 г., и только по заявкам, поданным до 1 декабря 2025 г. Все выплаты идут на расчетные счета, открытые в российских банках».

Сколько букмекеры отчисляют на спорт

На ежегодное финансирование спорта в России требуется более 1 трлн руб., говорил министр спорта Михаил Дегтярев, из них 60–65 млрд руб. – это федеральные ассигнования, оставшаяся часть – региональные и частные средства, включая отчисления букмекеров. Букмекеры обязаны направлять часть своего дохода на спорт с 2017 г. Контролирует такие перечисления публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ), она создана в 2021 г. Целевые отчисления букмекеров в 2023 г. составили 19,6 млрд руб., а в 2024 г. – 35,3 млрд руб. (прирост в 1,8 раза), говорил «Ведомостям» со ссылкой на данные ЕРАИ зампредседателя комитета по спорту Торгово-промышленной палаты России Николай Оганезов. Размер целевых отчислений составляет сейчас 2% от квартальной выручки букмекера. С 1 января 2026 г. отчисления должны увеличиться до 2,25%, а c 1 января 2028 г. – до 2,5%.

Лиги и федерации также будут обязаны вернуть неизрасходованную часть целевых отчислений фонда, а также те деньги от РСФ, которые были потрачены не по назначению, сказано в проекте приказа.

Рассмотрением заявок на финансирование займется Центр спортивной подготовки сборных команд России при Минспорте (ЦСП), следует из документа. Оценка ЦСП будет строиться по нескольким критериям: достоверность данных, обоснованность расходов и соответствие направлениям, разрешенным для финансирования. 

Такое решение объясняет уход Георгия Брюсова с должности директора ЦСП, рассказал «Ведомостям» собеседник из этого учреждения. Ему на замену пришел герой спецоперации, заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Роман Гришин. О его назначении 25 июня объявил министр спорта Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Системе нужны новые функционеры, заточенные под новые задачи, а не старые, ангажированные с некоторыми федерациями кадры», – сказал источник, отметив, что и в Центре подготовки спортивного резерва, который будет проверять заявки на финансирование мероприятий в детско-юношеском спорте, руководство сменилось еще в прошлом году. 

Кто такой Роман Гришин

Роман Гришин родился в городе Сердобске Пензенской области в 1991 г. В 2013 г. окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. За выполнение боевых задач в зоне спецоперации в 2022 г. награжден орденом Мужества, а также медалью «За отвагу» в 2024 г. С мая 2024 г. является участником президентской программы «Время героев», а в феврале 2025 г. он стал заместителем директора по развитию инновационных видов спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании РСФ 24 июня. Перед внесением в Госдуму законопроект Минспорта получил критические отзывы от других ведомств и администрации президента (АП), писали «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве. Например, Минфин в своем заключении отмечал, что бюджетное законодательство не предусматривает имущественных взносов для фондов. Минспорт отказался от таких пожертвований в фонд и внес соответствующие поправки к законопроекту перед его вторым чтением в нижней палате. Тогда же в документе была введена норма, что годовой отчет о деятельности РСФ его попечительский совет будет обязан направлять в АП.

Перестановки в ЦСП связаны с желанием не только привлечь неангажированного с федерациями человека, но и поставить абсолютно лояльного и всем обязанного министру функционера, который в силу неопытности не будет склонен к излишней самостоятельности и предпочтет работать в команде, считает политолог Константин Калачев. «Будет ли ему в теории сложно управлять огромной структурой с годовым бюджетом в 12 млрд? Да, это непросто, но нет универсальных людей, зато есть универсальные команды: коллегиальность в принятии решений подстрахует», – добавил он.

Политолог Илья Гращенков отмечает, что спорт в России с момента создания для него министерств и ведомств постоянно идет по пути расщепления бюджетных средств. «Деньги всегда распределяются между теми, кого определенная государственная группа влияния хочет поощрить или лишить источников дохода. Спорт – это возможность устраивать такие источники входа и выхода денег», – подчеркивает эксперт.

В подготовке материала участвовала Анастасия Майер

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