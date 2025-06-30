Спортивные федерации получат отчисления букмекеров в 2025 году без конкурса

Спортивные федерации получат отчисления букмекеров в 2025 году без конкурсаРассматривать заявки на финансирование будет Центр спортивной подготовки сборных команд, который возглавил ветеран спецоперации
Министерство спорта разработало временные правила для перечисления целевых отчислений букмекеров в спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги до конца 2025 г. Организации без конкурса получат деньги от Российского спортивного фонда (РСФ), но использовать их смогут исключительно на развитие детско-юношеского, массового и адаптивного спорта. Об этом говорится в соответствующем проекте приказа министерства, который будет опубликован в ближайшее время для общественного обсуждения. Его подлинность подтвердил «Ведомостям» представитель Минспорта.
Законом о РСФ, отметил представитель ведомства, предусмотрен переходный период до конца 2025 г., в который фонд будет перечислять без конкурса деньги спортивным федерациям и лигам «по строгим критериям и исключительно на проведение мероприятий по массовому, детско-юношескому и адаптивному спорту». Соответствующий порядок и прописали в проекте документа. В частности, разрешенные к финансированию события должны входить в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2025 г.
В документе уточняются расходы, на которые федерации и лиги смогут тратить полученные в 2025 г. перечисления. Это аренда спортивных объектов, проживание и проезд спортсменов, закупка наград для победителей соревнований, антидопинговое обеспечение, а также организация общественной безопасности на спортивных мероприятиях.
Лигам и федерациям нужно будет направить в фонд заявку на финансирование вместе с проектом консолидированной сметы мероприятия, следует из проекта приказа. Нужно обосновать объем запрашиваемых средств: расходы на ежегодное мероприятие должны быть сопоставимы с затратами на него в прошлом году с учетом уровня инфляции.
Фонд в течение семи рабочих дней будет проверять комплектность документов и запрашивать подтверждение от министерства о включении мероприятия в Единый календарный план (ЕКП) на 2025 г. На ответ есть 10 дней. «Если заявка не соответствует требованиям, фонд возвращает ее с объяснением причин. Основаниями для отказа могут быть недостоверные сведения, несоответствие расходов, отсутствие мероприятия в ЕКП или необоснованные затраты, – добавил собеседник «Ведомостей». – Перечисление целевых отчислений производится строго в пределах сумм, поступивших в фонд в 2025 г., и только по заявкам, поданным до 1 декабря 2025 г. Все выплаты идут на расчетные счета, открытые в российских банках».
Сколько букмекеры отчисляют на спорт
Лиги и федерации также будут обязаны вернуть неизрасходованную часть целевых отчислений фонда, а также те деньги от РСФ, которые были потрачены не по назначению, сказано в проекте приказа.
Рассмотрением заявок на финансирование займется Центр спортивной подготовки сборных команд России при Минспорте (ЦСП), следует из документа. Оценка ЦСП будет строиться по нескольким критериям: достоверность данных, обоснованность расходов и соответствие направлениям, разрешенным для финансирования.
Такое решение объясняет уход Георгия Брюсова с должности директора ЦСП, рассказал «Ведомостям» собеседник из этого учреждения. Ему на замену пришел герой спецоперации, заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Роман Гришин. О его назначении 25 июня объявил министр спорта Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
«Системе нужны новые функционеры, заточенные под новые задачи, а не старые, ангажированные с некоторыми федерациями кадры», – сказал источник, отметив, что и в Центре подготовки спортивного резерва, который будет проверять заявки на финансирование мероприятий в детско-юношеском спорте, руководство сменилось еще в прошлом году.
Кто такой Роман Гришин
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании РСФ 24 июня. Перед внесением в Госдуму законопроект Минспорта получил критические отзывы от других ведомств и администрации президента (АП), писали «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве. Например, Минфин в своем заключении отмечал, что бюджетное законодательство не предусматривает имущественных взносов для фондов. Минспорт отказался от таких пожертвований в фонд и внес соответствующие поправки к законопроекту перед его вторым чтением в нижней палате. Тогда же в документе была введена норма, что годовой отчет о деятельности РСФ его попечительский совет будет обязан направлять в АП.
Перестановки в ЦСП связаны с желанием не только привлечь неангажированного с федерациями человека, но и поставить абсолютно лояльного и всем обязанного министру функционера, который в силу неопытности не будет склонен к излишней самостоятельности и предпочтет работать в команде, считает политолог Константин Калачев. «Будет ли ему в теории сложно управлять огромной структурой с годовым бюджетом в 12 млрд? Да, это непросто, но нет универсальных людей, зато есть универсальные команды: коллегиальность в принятии решений подстрахует», – добавил он.
Политолог Илья Гращенков отмечает, что спорт в России с момента создания для него министерств и ведомств постоянно идет по пути расщепления бюджетных средств. «Деньги всегда распределяются между теми, кого определенная государственная группа влияния хочет поощрить или лишить источников дохода. Спорт – это возможность устраивать такие источники входа и выхода денег», – подчеркивает эксперт.
В подготовке материала участвовала Анастасия Майер