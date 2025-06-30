Спортивные федерации получат отчисления букмекеров в 2025 году без конкурса

Сколько букмекеры отчисляют на спорт

На ежегодное финансирование спорта в России требуется более 1 трлн руб., говорил министр спорта Михаил Дегтярев, из них 60–65 млрд руб. – это федеральные ассигнования, оставшаяся часть – региональные и частные средства, включая отчисления букмекеров. Букмекеры обязаны направлять часть своего дохода на спорт с 2017 г. Контролирует такие перечисления публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ), она создана в 2021 г. Целевые отчисления букмекеров в 2023 г. составили 19,6 млрд руб., а в 2024 г. – 35,3 млрд руб. (прирост в 1,8 раза), говорил «Ведомостям» со ссылкой на данные ЕРАИ зампредседателя комитета по спорту Торгово-промышленной палаты России Николай Оганезов. Размер целевых отчислений составляет сейчас 2% от квартальной выручки букмекера. С 1 января 2026 г. отчисления должны увеличиться до 2,25%, а c 1 января 2028 г. – до 2,5%.