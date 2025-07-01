Минюст хочет ликвидировать «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина

Минюст хочет ликвидировать «Российский общенародный союз» Сергея БабуринаЕдинственный ее депутат – в муниципалитете Петербурга
Минюст подал иск к Верховному суду (ВС) о ликвидации партии «Российский общенародный союз» (РОС), председателем которой является экс-кандидат в президенты РФ и бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, следует из картотеки дел ВС. Судебное заседание назначено на 21 июля. Основанием для ликвидации, как следует из текста иска (есть у «Ведомостей»), является неучастие РОСа в выборах в течение семи лет (эта норма прописана в п. 2 ст. 37 закона о политических партиях). По этой же причине ВС ликвидировал 17 июня еще одну непарламентскую партию – «Гражданскую инициативу» экс-министра экономики РФ Андрея Нечаева.
По данным Минюста, с 25 марта 2018 г. «Российский общенародный союз» не участвовал в выборах в Госдуму (проходили в 2021 г.), в губернаторских кампаниях, в выборах в заксобрания, а на выборах в органы местного самоуправления партия за все время выдвинула кандидатов лишь в 13 регионах (Татарстан, Хакасия, Камчатский и Краснодарский край, Волгоградская, Иркутская, Калужская, Новосибирская, Свердловская, Тульская, Челябинская области, Москва, Санкт-Петербург). То есть участие кандидатов от РОСа на указанном уровне выборов затронуло менее половины субъектов РФ, как того требует закон, обращает внимание Минюст.
«Нам формально выдвинута единственная претензия – что мы не участвовали в выборах. Претензии эти трудно опровергнуть, поскольку нас на выборы не пускали, не давая даже проиграть», – сказал «Ведомостям» Бабурин. Участие в выборах определяется не самим фактом выдвижения кандидатов, а их регистрацией, обращает внимание электоральный юрист Гарегин Митин. «Партия и ее структурные подразделения должны приложить усилия, а не просто декларировать желание участвовать в выборах», – подчеркнул он. В ходе единого дня голосования 2024 г. РОС выдвинул 21 кандидата, из них восемь были зарегистрированы, и лишь один депутат местного уровня был избран – в Санкт-Петербурге, следует из данных на сайте Центризбиркома. Это единственный регион, где сейчас представлены депутаты от партии, уточнил «Ведомостям» представитель РОСа Евгений Арсюков.
Партийцы не согласны с иском Минюста, поэтому сейчас руководящие органы думают, что предпринять, продолжил Бабурин. По его убеждению, действия Минюста – это «политическая акция». «Пока мы понимаем, что кому-то очень неудобна единственная политическая партия, имеющая в своей программе и в уставе православные ценности и религиозную традицию. Хотя партия светская», – указал лидер РОСа.
Как создавался «Российский общенародный союз»
В 1995 г. РОС выступил одним из учредителей блока «Власть – народу!». Список не преодолел на выборах в Госдуму барьера в 5%, но 12 выдвинутых или поддержанных блоком кандидатов прошли в нижнюю палату по одномандатным округам, в том числе и Сергей Бабурин. Это позволило создать депутатскую группу «Народовластие». На выборах в Госдуму 1999 г. от РОСа прошли два депутата: Анатолий Грешневиков (сейчас член фракции «Справедливой России») и Виктор Алкснис (умер 1 января 2025 г.).
22 декабря 2001 г. четыре общественно-политических организации России – РОС, «Союз реалистов», «Спас» и «Русское возрождение» создали «Партию национального возрождения «Народная воля». Осенью 2003 г. она вошла в состав избирательного блока «Родина». В декабре 2003 г. «Родина» прошла в Госдуму, набрав 9,2% голосов избирателей. В 2007 г. «Народная воля» стала «Народным союзом», а в 2008 г. партия присоединилась к «Российскому общенародному союзу» и после на съезде «Российский общенародный союз» утвердили как партию.
«За 35 лет существования мы многое сделали и многого смогли достичь. <...> И ныне затаившиеся в коридорах Кремля западники и либералы не могут нам простить решительную позицию в национально-освободительной войне на южных рубежах нашей Родины (Украине), поддержку Палестины и Ирана, осуждение Израиля и США. Мы боролись и боремся против сионизации Иерусалима, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей Палестины», – говорится в сообщении на сайте РОСа в ответ на иск Минюста.
«Российский общенародный союз» готовился к выборам в заксобрания в 2025 г., даже велись «переговоры с дружественными структурами и объединениями, складывалась коалиция патриотических сил». «И вот именно в этот момент Минюст подает иск, устраняет целую политическую силу с арены политической борьбы», – говорится в сообщении от имени зампреда РОСа Николая Соболева, опубликованном на сайте партии.
Из наиболее заметных электоральных действий партии в последнее время – попытка Бабурина принять участие в выборах президента 2024 г. Он даже принес в ЦИК 19 картонных коробок, в которых находились собранные 100 000 подписей, но после снялся с предвыборной гонки, писали «Ведомости». Тогда он заявил, что сейчас «не время дробить силы народа» и поддержал президента РФ Владимира Путина. «Всем народно-патриотическим организациям России, всем национально ориентированным гражданам России надо объединиться вокруг кандидатуры Владимира Владимировича Путина, который является сегодня общенародным лидером», – сказал он журналистам в ЦИК. Он баллотировался в президенты и в 2018 г. от этой же партии, набрав тогда 0,65% голосов.
Бабурин вне РОСа
Всего в 2024 г. «Российский общенародный союз» потратил «на осуществление уставной деятельности» 542 243 руб. (532 500 руб. поступили в качестве пожертвований), следует из финансового отчета партии на сайте Центризбиркома. Практически все деньги ушли на содержание региональных отделений РОСа – 541 243 руб., а 1000 руб., как говорится в отчете, пошли на другие «не запрещенные законом расходы». У РОСа, по данным ЦИК, 51 реготделение, но практически все расходы пришлись на ячейку в Москве (514 727 руб.) и немного на содержание отделения в Тульской области (26 515 руб.). Нарушений в финансовых отчетах ЦИК не выявил, говорится в документе о результатах проверки.
Вряд ли «Российскому общенародному союзу» получится что-то противопоставить доводам Минюста, собранным на основе данных Центризбиркома, говорит Митин. Единственный вариант, при котором ВС может отклонить иск Минюста, – это неучтенные сведения об участии в выборах, но, как обращает внимание юрист, «так не бывает». По оценке политолога Дмитрия Еловского, партия давно потеряла свою электоральную нишу, ведь идеи национал-патриотизма вобрала в себя ЛДПР. С точки зрения существования политической системы и РОС, и недавно ликвидированная «Гражданская инициатива» не несут ничего ни избирателям, ни политсистеме. «Их ниши закрывают более крупные партии вроде ЛДПР и «Новых людей», а нюансы риторики избиратель не различает», – уверен политолог.
Это не первый иск Минюста о ликвидации «малых партий» за последнее время. До упразднения «Гражданской инициативы» ВС 27 ноября 2024 г. удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Партии дела» главы «Ростсельмаша» Константина Бабкина. Он сам и часть его сторонников после вошли в ЛДПР. Еще одно объединение произошло 19 апреля 2024 г. – «Партия роста» юридически объединилась с «Новыми людьми», поскольку непарламентской партии грозила ликвидация. Ее руководитель Борис Титов возглавил новый орган – федеральный политсовет партии.