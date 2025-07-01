Минюст хочет ликвидировать «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина

«Российский общенародный союз» начал свое существование в 1991 г. по инициативе народных депутатов РСФСР, членов депутатской группы «Россия» как общественно-политическое движение. В следующем году Бабурин был избран председателем координационного совета партии, и в 1992 г. Минюст зарегистрировал движение. В 1993 г. на третьем съезде оно было преобразовано в партию.

В 1995 г. РОС выступил одним из учредителей блока «Власть – народу!». Список не преодолел на выборах в Госдуму барьера в 5%, но 12 выдвинутых или поддержанных блоком кандидатов прошли в нижнюю палату по одномандатным округам, в том числе и Сергей Бабурин. Это позволило создать депутатскую группу «Народовластие». На выборах в Госдуму 1999 г. от РОСа прошли два депутата: Анатолий Грешневиков (сейчас член фракции «Справедливой России») и Виктор Алкснис (умер 1 января 2025 г.).

22 декабря 2001 г. четыре общественно-политических организации России – РОС, «Союз реалистов», «Спас» и «Русское возрождение» создали «Партию национального возрождения «Народная воля». Осенью 2003 г. она вошла в состав избирательного блока «Родина». В декабре 2003 г. «Родина» прошла в Госдуму, набрав 9,2% голосов избирателей. В 2007 г. «Народная воля» стала «Народным союзом», а в 2008 г. партия присоединилась к «Российскому общенародному союзу» и после на съезде «Российский общенародный союз» утвердили как партию.

«За 35 лет существования мы многое сделали и многого смогли достичь. <...> И ныне затаившиеся в коридорах Кремля западники и либералы не могут нам простить решительную позицию в национально-освободительной войне на южных рубежах нашей Родины (Украине), поддержку Палестины и Ирана, осуждение Израиля и США. Мы боролись и боремся против сионизации Иерусалима, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей Палестины», – говорится в сообщении на сайте РОСа в ответ на иск Минюста.