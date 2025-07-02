«Единая Россия» предложила считать общедомовые нужды по счетчикам

«Единая Россия» предложила считать общедомовые нужды по счетчикамВ партии убеждены, что это сделает расчеты более прозрачными и справедливыми
В России могут измениться правила расчета оплаты за услуги ЖКХ для содержания общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Соответствующий законопроект 1 июля внесли представители «Единой России» во главе с секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым.
Изменения предлагается внести в ст. 156 Жилищного кодекса РФ.
Сейчас расходы граждан на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых на содержание общего имущества (СОИ), рассчитываются по нормативу. Данное правило действует в МКД, где установлен общий счетчик. Норматив и тарифы утверждают региональные власти, а затем в конце календарного года производится перерасчет на основании фактических данных счетчика.
Авторы законопроекта отмечают в пояснительной записке, что ресурсоснабжающая организация (РСО) выставляет управляющей компании (УК) счет за весь объем ресурса, потребленного жильцами за расчетный период. При этом УК не может взимать с жильцов плату за коммунальные ресурсы сверх норматива до конца года. В результате у нее возникает кассовый разрыв, который покрывается за счет средств, собранных на содержание дома и текущий ремонт. Это приводит к их недофинансированию. Как следствие – нарушаются права граждан на безопасные и комфортные условия проживания, уверены единороссы.
В связи с этим они предложили пересмотреть расчет платы по фактическому потреблению. В таком случае при наличии общедомового счетчика плата за коммунальные ресурсы на СОИ должна определяться исключительно на основе его показаний по итогам расчетного периода. Такой подход, по мнению парламентариев, делает расчеты более прозрачными и справедливыми, устраняет финансовый дисбаланс между участниками процесса, а значит, обеспечивает выполнение обязательств перед жителями УК.
Один из авторов законопроекта – председатель думского комитета по ЖКХ Сергей Пахомов уверен, что предлагаемый метод позволит подтянуть платежную дисциплину по всей цепочке и устранит значительные переплаты в пользу РСО. Помимо этого, учет ресурса заставит собственников и УК уделять больше внимания техническому состоянию мест общего пользования. «Резкого увеличения платежей мы не прогнозируем: наоборот, тотальный учет должен привести к хорошей экономии. Что касается контроля, то по действующим правилам собственники жилья также имеют право присутствовать при снятии показаний. Например, собрание собственников может делегировать председателя совета МКД заверять снятие показаний с общих приборов учета, чтобы избежать накрутки со стороны УК», – сказал он «Ведомостям».
Другой соавтор инициативы – депутат Александр Якубовский указал, что конфликты между УК, собственниками квартир и РСО возникают постоянно. Это подрывает доверие жителей, вызывает жалобы и даже судебные споры. «В моем регионе, в городе Иркутске, в 2023 г. в одном из МКД жильцы обратились в прокуратуру, когда узнали, что УК компенсировала перерасход по коммунальным расчетам из фонда текущего ремонта в ущерб работам по замене лифтового оборудования», – рассказал депутат.
Якубовский подчеркнул, что законопроект не касается отопления жилых помещений. Он регулирует исключительно плату за электроэнергию, воду, тепло и иные ресурсы, которые идут, например, на освещение подъездов, работу домофона, полив придомовой территории, содержание лифтов и уборку. Суммы по коммунальным ресурсам на СОИ в структуре платежа составляют сравнительно небольшой процент – в среднем от 3 до 7%. Расчет по факту позволит избежать ситуаций, когда жители переплачивают по завышенным нормативам, особенно в домах с энергоэффективными системами и бережным потреблением, добавил он.
Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова согласна, что переход на фактическое потребление вместо установленных усредненных нормативов потенциально должен привести к повышению прозрачности расчетов за ресурсы. Вместе с тем такой перевод будет более выгодным для домов с высокой энергоэффективностью и невыгодным – для домов с низким показателем энергоэффективности. Но для последних пока остается возможность использовать норматив. В итоге внимание собственников к уровню энергоэффективности МКД будет расти еще быстрее, заключила она.