«Единая Россия» предложила считать общедомовые нужды по счетчикам

Авторы законопроекта отмечают в пояснительной записке, что ресурсоснабжающая организация (РСО) выставляет управляющей компании (УК) счет за весь объем ресурса, потребленного жильцами за расчетный период. При этом УК не может взимать с жильцов плату за коммунальные ресурсы сверх норматива до конца года. В результате у нее возникает кассовый разрыв, который покрывается за счет средств, собранных на содержание дома и текущий ремонт. Это приводит к их недофинансированию. Как следствие – нарушаются права граждан на безопасные и комфортные условия проживания, уверены единороссы.