Доля мужчин среди аспирантов в России превысила 70%

Всего по результатам 2024 г. в российских вузах училось почти 126 000 аспирантов. Их количество за шесть лет увеличилось на треть (33%) с 84 300 в 2019 г. В исследовании указано, что резкий прирост приема в аспирантуру произошел в 2022 г. Если в 2021 г. в вузы зачислили около 28 000 человек, то на следующий год – свыше 45 100, т. е. на 38% больше. Пик пришелся на год начала спецоперации на Украине и частичной мобилизации. Согласно закону о воинской обязанности и военной службе, аспиранты, обучающиеся очно, могут получить отсрочку от призыва на военную службу. Кроме того, они имеют право получить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, следует из указа президента от сентября 2022 г.