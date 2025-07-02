Доля мужчин среди аспирантов в России превысила 70%За последние шесть лет резкий прирост общего приема в аспирантуру произошел в год начала спецоперации
В 2024 г. почти 73% аспирантов в российских университетах были мужчинами. Такие цифры приводит Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе расчетов по данным Росстата. Для сравнения: 10 лет назад, в 2015 г., мужчин среди аспирантов было чуть больше половины (52%).
Всего по результатам 2024 г. в российских вузах училось почти 126 000 аспирантов. Их количество за шесть лет увеличилось на треть (33%) с 84 300 в 2019 г. В исследовании указано, что резкий прирост приема в аспирантуру произошел в 2022 г. Если в 2021 г. в вузы зачислили около 28 000 человек, то на следующий год – свыше 45 100, т. е. на 38% больше. Пик пришелся на год начала спецоперации на Украине и частичной мобилизации. Согласно закону о воинской обязанности и военной службе, аспиранты, обучающиеся очно, могут получить отсрочку от призыва на военную службу. Кроме того, они имеют право получить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, следует из указа президента от сентября 2022 г.
Наряду с этим растет средний возраст аспирантов в целом. Если в 2015 г. треть из них (33%) были моложе 25 лет, то в 2024 г. каждый третий (33%) оказался старше 29 лет. Раньше поступление на аспирантские программы было «естественным продолжением жизненного сценария сразу после завершения вуза». В последние же годы формируется тренд «на более позднее и, возможно, осознанное поступление», говорится в исследовании.
В 2024 г. почти 12% аспирантов представляли возрастную группу 30–34 года. Каждому десятому (10%) было 35–39 лет, почти столько же (11%) находились в возрасте 40 лет и старше. Около половины (50%) аспирантов представляли возрастную когорту 25–29 лет, а каждый пятый (17%) был моложе 24 лет.
В 2024 г. почти половина (48%) поступивших в аспирантуру выбрали для изучения гуманитарные и социальные науки. Всего в прошлом году на программы аспирантуры пришло 35 700 человек. Среди специальностей лидируют «региональная и отраслевая экономика» (более 3000 человек) и «менеджмент» (свыше 1700). Почти половина поступивших (48%) обучаются по договорам об оказании платных образовательных услуг. Наибольшая концентрация платников среди всех специальностей на «менеджменте» (почти 93% от поступивших).
Увеличение внимания государства к науке и повышение зарплат молодых ученых действительно играют свою роль, заявил «Ведомостям» старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Борис Илюхин. Но, по его словам, пока это в основном касается гуманитарных специальностей. Выпускники технических вузов более активно находят себя в производстве и промышленности, где их уровень доходов выше. Поскольку бюджетных мест на гуманитарных направлениях аспирантуры не так много, основное увеличение происходит за счет платного приема, добавил он.
Тренд на увеличение численности аспирантов очень хороший и жизненно необходимый для России в условиях, когда президент ставит задачу по достижению технологического лидерства, заявил «Ведомостям» директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. По его словам, это невозможно без качественной аспирантуры и подготовки нового поколения молодежи, которая может производить инновационные разработки. Со стороны бизнеса растет запрос на привлечение аспирантуры для разработки наукоемких технологий, рассказал Терентьев.
Все более популярными становятся программы, когда бизнес целевым образом направляет работников на обучение с заданием, которое связано с решением конкретной производственной задачи. Другая часть аспирантов, которая приходит в науку в более сознательном возрасте, – это те, кто хочет продвигаться по академической иерархии, т. е. преподаватели, рассказал эксперт.