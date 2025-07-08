Можно ли судить за клевету из-за жалобы в госорганы

Можно ли судить за клевету из-за жалобы в госорганыКС рассмотрит случай, когда обращения в инстанции обернулись для заявителя уголовным делом
Конституционный суд (КС) проверит положения уголовной статьи о клевете (ст. 128.1). С жалобой в наивысшую инстанцию обратилась осужденная за клевету на соседку жительница Подмосковья Людмила Рогова. По мнению заявительницы, в нынешнем виде статья Уголовного кодекса нарушает ее конституционные права, поскольку ее обращения в государственные инстанции суды квалифицировали как распространение заведомо ложных сведений. Жалобу Роговой КС принял к рассмотрению, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Поводом для уголовного дела стали заявления Роговой в адрес прокуратуры, администрацию президента, нескольких политических партий и депутатам Госдумы, в которых она обвиняла соседей в противоправных действиях. В частности, она посчитала, что соседка – депутат Одинцовского округа Московской области Нина Гинтова, используя полномочия сына в муниципальной администрации, смогла сократить площадь ее жилого участка. Те, на кого она жаловалась, инициировали возбуждение уголовного дела за клевету как потерпевшие. В феврале 2023 г. мировой судья признал ее виновной и приговорил к штрафу более чем в 600 000 руб. , а апелляция подтвердила приговор в апреле того же года. Впоследствии кассационная инстанция также отказалась пересматривать дело.
Рогова указывает, что цель ее обращений в государственные инстанции заключалась в защите прав и законных интересов, а все изложенные в документах сведения она воспринимала как достоверные. Осуждение за такие действия ставит под угрозу право граждан на подачу обращений в органы власти, гарантированное Конституцией (ст. 33), а также нарушает свободу выражения мнения (ст. 29) и право на судебную защиту (ст. 46), полагает заявительница. Кроме того, она указывает на противоречие между уголовной ответственностью за клевету и правом на выражение оценочных суждений, которые не подлежат доказыванию.
Уголовная статья о клевете была декриминализирована в 2011 г., став административной. Но уже в 2012-м, спустя год, ее снова вернули в УК. Тогда она не предусматривала наказание в виде лишения свободы, но в 2020 г. санкцию по ней снова ужесточили, предусмотрев возможность лишения свободы до пяти лет.
В квалификации клеветы важны два элемента: заведомая убежденность в том, что распространяемая информация является ложной, а также факт ее распространения, говорит адвокат Леонид Абгаджава. По его словам, обращение в государственные органы не является распространением информации, на это указывали и Верховный и Конституционный суды. «Хотя КС не так давно нашел исключение из этого правила, указав, что в случае, если лицо многократно обращается с одной и той же жалобой в разные государственные органы, то такое обращение можно счесть клеветой», – говорит он.
Раньше у правоохранительных органов было понимание, что обращение не может являться клеветой, продолжает адвокат, но сейчас подобных уголовных дел становится больше, поэтому есть смысл отреагировать на подобную практику либо законодателю, либо высшим судам.
Проблема заключается не столько в самой норме, сколько в ее правоприменении, считает адвокат Анастасия Пилипенко. По ее словам, законодательство о клевете применяется произвольно и под клеветой зачастую понимают любые сведения, которые заявитель не может доказать. Конечно, на самом деле клеветой должно считаться только распространение заведомо ложных сведений, говорит эксперт, что означает, что за распространение таких сведений в обращениях в органы власти тоже должна быть установлена ответственность.
Случай Роговой, если верить статистике, не носит массового характера, поэтому Верховный суд ранее не сформировал четкой канвы применения нормы, говорит Пилипенко.
Получается, что публичные выступления и обращения могут быть квалифицированы как клевета даже тогда, когда они связаны с законным правом на защиту своих интересов и свободу выражения мнений, рассуждает член Адвокатской палаты Московской области Юлия Мухина. «Таким образом, необходимо установить четкие критерии, которые помогут гражданам уверенно использовать свои права без риска привлечения к уголовной ответственности», – говорит эксперт.