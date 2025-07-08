Можно ли судить за клевету из-за жалобы в госорганы

В квалификации клеветы важны два элемента: заведомая убежденность в том, что распространяемая информация является ложной, а также факт ее распространения, говорит адвокат Леонид Абгаджава. По его словам, обращение в государственные органы не является распространением информации, на это указывали и Верховный и Конституционный суды. «Хотя КС не так давно нашел исключение из этого правила, указав, что в случае, если лицо многократно обращается с одной и той же жалобой в разные государственные органы, то такое обращение можно счесть клеветой», – говорит он.