Конституционный суд нашел проблемы не в законах, а в правоприменении

Вместе с тем, как отмечает секретариат суда, в порядке ст. 80 закона о КС у законодателя осталось 40 неисполненных решений. Из них пять были приняты еще в 2010–2015 гг., пять – с 2016 по 2020 г., три – с 2021 г., с 2022 г. не исполнено одно решение, шесть ждут с 2023 г., 15 – с 2024 г. и пять новых решений КС принято в текущем году.