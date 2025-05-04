Конституционный суд нашел проблемы не в законах, а в правоприменении

Конституционный суд нашел проблемы не в законах, а в правопримененииСроки исполнения его решений парламентом все еще затягиваются
Россияне стали чаще обращаться в Конституционный суд (КС): в 2024 г. туда поступило 13 258 жалоб, что почти на 6% выше показателей предыдущего года. В 2023 г. их было 12 540, следует из годового отчета секретариата КС. С ним ознакомились «Ведомости».
За прошлый год всего КС принял 59 постановлений – практически число итоговых решений суда не изменилось, но число резолюций о признании норм не соответствующими Конституции сократилось. Только в 19 из них суд поручил законодателю внести в действующие законы изменения. Сам КС объясняет это тем, что в оспариваемых нормах реже устанавливался правовой пробел, а неопределенность, вызывающая вопросы у граждан, обусловлена наличием противоречивой правоприменительной практики.
Вместе с тем, как отмечает секретариат суда, в порядке ст. 80 закона о КС у законодателя осталось 40 неисполненных решений. Из них пять были приняты еще в 2010–2015 гг., пять – с 2016 по 2020 г., три – с 2021 г., с 2022 г. не исполнено одно решение, шесть ждут с 2023 г., 15 – с 2024 г. и пять новых решений КС принято в текущем году.
Сейчас на различных стадиях в Госдуме находится 27 законопроектов во исполнение решений КС. Ранее суд уже неоднократно указывал на проблему с затягиванием сроков исполнения постановлений. Регламент Госдумы предусматривает первоочередное рассмотрение соответствующих законопроектов – в качестве примерного установлен ориентир в годичный срок с момента вынесения постановления по аналогии с применяемым в решениях.
Из документа следует упрек законодателю, говорит старший юрист Центра конституционного правосудия Милана Даова. Во-первых, поясняет она, есть слишком большие затяжки по срокам. Во-вторых, ряд внесенных законопроектов во исполнение решений КС были отклонены, а новые пока не внесены, сказала Даова. Отдельная боль, по словам эксперта, это реализация практики КС в правоприменении.
Суд выражает серьезную озабоченность в отношении ситуаций, когда Госдума отклоняет законопроекты, разработанные во исполнение решений КС, соглашается директор петербургского офиса «Митры», руководитель практики частных клиентов Алина Лактионова. И при этом отсутствует какой-либо механизм, обязывающий разработать и внести новые законопроекты по этим же вопросам, включая конкретные сроки их внесения, обратила внимание она. Исполнение решений КС – это не просто техническая проблема, а фундаментальный вопрос правового государства.
КС чаще стал устранять неопределенность правовых норм посредством корректировки правоприменительной практики, что достигается выявлением конституционно-правовой сущности этой нормы, чем в дальнейшем должны руководствоваться суды и другие правоприменительные органы, констатировал советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Сергей Насонов. Подход КС, состоящий в том, что вместо признания нормы закона не соответствующей Конституции корректируется судебная практика ее применения, по мнению советника ФПА, является спорным.
Например, в определении от 25 ноября 2020 г. по жалобе Игоря Ерохина суд установил, что статья 252 УПК не содержит каких-либо запретов для подсудимого в суде присяжных защищаться от предъявленного обвинения, в том числе приводить доказательства и доводы, свидетельствующие о том, что преступление было совершено не им, а другим лицом. Несмотря на это, через непродолжительное время в судебной практике этот запрет фактически восстановился, указал Насонов. Возможно, стоит усовершенствовать правовые механизмы, обеспечивающие безусловное исполнение позиций КС, резюмировал Насонов.