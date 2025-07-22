Правительство одобрило проект о кредитных каникулах для россиян с детьми

Правительство одобрило проект о кредитных каникулах для россиян с детьмиЭто даст семьям «передышку», но не окажет значительного влияния на рост рождаемости
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила для внесения в Госдуму инициативу о праве заемщиков на кредитные каникулы по потребительским кредитам при рождении или усыновлении (удочерении) детей, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к комиссии.
Изменения в закон «О потребительском кредите» были разработаны в целях стимулирования рождаемости в России, говорится в проектной документации к законопроекту, который подготовил Минфин. По замыслу ведомства это также снизит риски дефолтов заемщиков и финансовой стабильности кредиторов.
В качестве аргумента приводятся данные ВЦИОМа о том, что материальное положение и жилищные условия – самый популярный барьер (39% опрошенных), из-за которого женщины не планируют рождение детей в ближайшую пятилетку.
Если инициатива будет принята, право на кредитные каникулы получат две категории семей с детьми, уточнил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Первая – это те, у кого родился (усыновлен) первый ребенок, но доходы клиента банка упали за год более чем на 20%, а расходы на обслуживание кредита превышают 40% среднемесячного дохода (заемщики смогут попросить кредитора об за отсрочке на шесть месяцев). Вторая категория, продолжает Груздев, те, кто у кого появился второй или последующие дети. Такие заемщики в течение 180 дней смогут обратиться в банк и попросить об отсрочке на срок до 18 месяцев или до достижения ребенком полутора лет. При этом с седьмого месяца отсрочки проценты по кредиту будут начисляться в полном размере, т. е. льготное начисление процентов будет возможно только в первые полгода.
«Это позволит гражданам ощущать себя стабильнее в случае рождения детей», – уверен он.
Дополнение перечня трудных жизненных ситуаций рождением или усыновлением ребенка вполне оправданно, соглашается руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Особенно это важно на фоне тенденции роста просрочки по долговым обязательствам, которая наметилась по итогам IV квартала прошлого года. Тем более, отмечает эксперт, что условия одобрения «государственных» кредитных каникул сформулированы таким образом, что злоупотребить этой мерой поддержки сложно.
Каникулы ипотечные
У этой меры есть и неочевидные риски – недобросовестные усыновители, заметила Лазарева. «К сожалению, с тех пор как материнский капитал стали получать усыновители вторых и последующих детей, нередки случаи, когда предприимчивые усыновители пользуются этой мерой в корыстных интересах», – поделилась она. При этом она обращает внимание, что каникулы – это не кредитная амнистия, не списание обязательств: «Если посчитать, то долг с кредитными каникулами будет дороже, чем долг без них».
Кредитные каникулы – это скорее часть борьбы с бедностью, чем вклад в повышение рождаемости, рассуждает профессор Финансового университета Александр Сафонов. Освобождение в виде рассрочки уплаты взятых ранее кредитов никоим образом не меняет кардинально положение семьи, но дает временную передышку, отмечает он.
Механизм кредитных каникул по аналогии с ипотечными ввели в 2020 г. как временную меру поддержки граждан в период пандемии COVID-19, но с 1 января 2024 г. он стал бессрочным. У заемщика появляется возможность полгода не вносить обязательные платежи по кредиту, ему не начисляются штрафы, а кредитор не имеет права взыскивать предмет залога или обращаться к поручителю. Проценты по взятой ссуде начисляются полностью, их заемщик погашает после каникул. Сведения о предоставлении кредитных каникул останутся в кредитной истории, но не ухудшат ее. По одному кредиту можно оформить кредитные каникулы только два раза: один раз – из-за снижения дохода или потери работы и один раз – из-за проживания на территории, где установлен режим ЧС. Снижением дохода считается его уменьшение за последние два месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев. Размер кредита, по которому разрешены каникулы, лимитирован: автокредиты – до 1,6 млн руб., кредитные карты – 150 000 руб., остальные займы – до 450 000 руб.