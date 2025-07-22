Правительство одобрило проект о кредитных каникулах для россиян с детьми

Механизм кредитных каникул по аналогии с ипотечными ввели в 2020 г. как временную меру поддержки граждан в период пандемии COVID-19, но с 1 января 2024 г. он стал бессрочным. У заемщика появляется возможность полгода не вносить обязательные платежи по кредиту, ему не начисляются штрафы, а кредитор не имеет права взыскивать предмет залога или обращаться к поручителю. Проценты по взятой ссуде начисляются полностью, их заемщик погашает после каникул. Сведения о предоставлении кредитных каникул останутся в кредитной истории, но не ухудшат ее. По одному кредиту можно оформить кредитные каникулы только два раза: один раз – из-за снижения дохода или потери работы и один раз – из-за проживания на территории, где установлен режим ЧС. Снижением дохода считается его уменьшение за последние два месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев. Размер кредита, по которому разрешены каникулы, лимитирован: автокредиты – до 1,6 млн руб., кредитные карты – 150 000 руб., остальные займы – до 450 000 руб.