Госсовет Крыма предложил запретить контент иноагентов из недружественных стран

Госсовет Крыма предложил запретить контент иноагентов из недружественных странИнициатива создает сложности для граждан и риски для контентного бизнеса, считают юристы
Крымский парламент готовит обращение в Госдуму с предложением запретить публичное использование и исполнение произведений иноагентов или правообладателей из недружественных иностранных государств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил во вторник, 29 июля, председатель госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Итоговый текст обращения будет представлен публично уже в начале сентября, рассказал «Ведомостям» председатель комитета госсовета Крыма по законодательству Сергей Трофимов.
Ограничения планируется распространить на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в интернете и иные формы использования такого контента, отметил Константинов. В условиях ведения против России информационной войны государство «может и обязано» защищать свое информационное и культурное пространство от воздействия отдельных деятелей культуры, которые используют свое творчество как инструмент «распространения антироссийской повестки», также пояснил он в канале. Безусловно, регулирование должно затрагивать не только музыку, но и все виды контента, уточнил Константинов позднее в рамках пресс-подхода: «Здесь речь не идет о какой-то цензуре. Но вот это надо запретить, это же предатели».
Все вознаграждение, собранное в пользу авторов и исполнителей из недружественных стран, а также иноагентов, согласно указу президента от 27 мая 2022 г. перечисляется на рублевый спецсчет, доступ к которому возможен только по решению правительственной комиссии, пояснили «Ведомостям» в Российском авторском обществе (РАО; уполномочено государством на сбор, распределение и выплату вознаграждения в пользу авторов музыки). С 1 марта 2025 г. вступил в силу закон, который дополнительно требует перечислять доходы иноагента от творческой деятельности на спецсчет, открытие которого обязательно для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от соответствующего статуса.
Правообладателям из недружественных стран и авторам-иноагентам РАО в 2023 г. выплатило на спецсчета 10,56 млн руб. за публичное воспроизведение их музыкальных произведений, писали ранее «Ведомости». При этом совокупная сумма вознаграждения, выплаченная РАО российским и иностранным правообладателям, за тот же период, согласно данным общества, составила 2,5 млрд руб. Данные за 2024 г. пока не были обнародованы.
Большая часть общества не хочет видеть в России никакие продукты творческой деятельности иноагентов, уверена председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова («Единая Россия»). Комитет всегда готов к предложениям по тематике иноагентов, продолжает она: «Мы отработаем инициативу совместно с комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, правительством и экспертами».
Госдума уже сделала ряд шагов по ограничению использования гонораров иноагентами, а предложение госсовета идет дальше в «очистке духовной сферы российского общества», говорит депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев («Единая Россия»). Прекращение публичного использования указанных произведений направлено на то, чтобы формировать сознание молодых людей прежде всего в соответствии с традиционными ценностями России, отмечает он: «Конечно же, в случае поступления данного обращения в Госдуму мы будем его рассматривать и поддерживать».
Выдвинутое предложение довольно бессмысленно, считает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» (объединяет крупнейшие онлайн-кинотеатры, включая «Иви», Okko, Amediateka, Start и др.) Алексей Бырдин. Если говорить о музыке иноагентов, не вполне понятно, как «вынуть» из советских фильмов песни, например, Андрея Макаревича
При программировании эфира радиостанции исходят из интересов аудитории, поэтому произведения, противоречащие общественному вкусу, исключаются из него на уровне редакционной политики, без дополнительных правовых механизмов, поясняет директор юридического департамента радиохолдинга «Европейская медиа группа» Дмитрий Григорьев.
В то же время необходимо учитывать, что некоторые произведения, которые потенциально подпадают под запрет в рамках инициативы, могут считаться частью российского культурного наследия, также отмечает он: «Нельзя публику лишать права доступа к культурному коду, руководствуясь принципом «неправильные пчелы делают неправильный мед». Соответственно, если законодатели и установят соответствующие ограничения, необходим будет реестр произведений, запрещенных к публичному воспроизведению и исполнению, уверен Григорьев. Кроме того, ограничения, например, не должны затронуть произведения, написанные в соавторстве, продолжает он: «Чтобы авторы без статуса иноагента не сталкивались с негативными последствиями».
В Национальной федерации музыкальной индустрии, Медиа-коммуникационном союзе (объединяет медиакомпании «Первый канал», «Газпром-медиа», «Национальную медиа группу» и др.) отказались от комментариев. В Российском книжном союзе и Российской академии радио на запрос «Ведомостей» не ответили.
Инициатива вызывает, мягко говоря, много вопросов, говорит партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али. Во-первых, запрет касается не только иноагентов, но и вообще любых граждан недружественных государств, обращает внимание он. Огромное количество контента создается в Европе и США, размышляет он: «Как теперь быть целой индустрии медиабизнеса, которая инвестировала и продолжает вкладываться в такой контент? Значит ли предложение, что даже «классические» произведения, приобретенные на Западе давно, будут под запретом?» Во-вторых, запрет является широким и по спектру действий, продолжает Али: «В практике использованием считается даже хранение информации на жестком диске, будет ли оно под запретом?»
Текущие формулировки действительно слишком широки и создают правовую неопределенность, солидарен руководитель практики разрешения споров юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Денис Крауялис. Под ограничения могут подпасть фильмы, музыка, книги, если среди правообладателей есть иноагенты или граждане недружественных государств, поясняет он: «А медиакомпании столкнутся с дополнительными расходами на проверку правового статуса авторов».