Госсовет Крыма предложил запретить контент иноагентов из недружественных стран

Все вознаграждение, собранное в пользу авторов и исполнителей из недружественных стран, а также иноагентов, согласно указу президента от 27 мая 2022 г. перечисляется на рублевый спецсчет, доступ к которому возможен только по решению правительственной комиссии, пояснили «Ведомостям» в Российском авторском обществе (РАО; уполномочено государством на сбор, распределение и выплату вознаграждения в пользу авторов музыки). С 1 марта 2025 г. вступил в силу закон, который дополнительно требует перечислять доходы иноагента от творческой деятельности на спецсчет, открытие которого обязательно для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от соответствующего статуса.