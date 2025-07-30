Верховный суд объяснил порядок банкротства при наличии военной ипотеки

Как следует из материалов дела, в 2015 г. Демин приобрел квартиру в подмосковной Старой Купавне с использованием ипотечного кредита от «Промсвязьбанка» и целевого жилищного займа от ФГКУ «Росвоенипотека» по программе накопительно-ипотечной системы для военнослужащих. И кредитный договор, и заем обеспечивались ипотекой – квартира находилась в залоге у обеих организаций. В 2023 г. арбитражный суд Московской области признал Демина банкротом, ввел процедуру реализации имущества и включил требования банка в очередь реестра кредиторов. Но сама квартира не была реализована, обязательства по кредиту остались неисполненными. Несмотря на это, в 2024 г. суд завершил процедуру реализации имущества и освободил должника от долгов, включая обязательства перед банком. «Промсвязьбанк» решение суда оспаривал, но вышестоящие инстанции также признали процедуру реализации завершенной несмотря на то, что квартира – единственное жилье – входила в конкурсную массу и являлась предметом ипотеки.