Верховный суд объяснил порядок банкротства при наличии военной ипотеки

Верховный суд объяснил порядок банкротства при наличии военной ипотекиПроцедура считается незавершенной без решения вопроса о судьбе жилья под залогом
Завершение процедуры банкротства физлица невозможно без урегулирования судьбы залогового имущества, даже если оно является единственным жильем и приобретено в рамках военной ипотеки. Такое определение вынес Верховный суд по кассационной жалобе «Промсвязьбанка» в рамках иска о банкротстве к военнослужащему Валентину Демину.
Как следует из материалов дела, в 2015 г. Демин приобрел квартиру в подмосковной Старой Купавне с использованием ипотечного кредита от «Промсвязьбанка» и целевого жилищного займа от ФГКУ «Росвоенипотека» по программе накопительно-ипотечной системы для военнослужащих. И кредитный договор, и заем обеспечивались ипотекой – квартира находилась в залоге у обеих организаций. В 2023 г. арбитражный суд Московской области признал Демина банкротом, ввел процедуру реализации имущества и включил требования банка в очередь реестра кредиторов. Но сама квартира не была реализована, обязательства по кредиту остались неисполненными. Несмотря на это, в 2024 г. суд завершил процедуру реализации имущества и освободил должника от долгов, включая обязательства перед банком. «Промсвязьбанк» решение суда оспаривал, но вышестоящие инстанции также признали процедуру реализации завершенной несмотря на то, что квартира – единственное жилье – входила в конкурсную массу и являлась предметом ипотеки.
Но ВС с таким подходом не согласился, придя к выводу, что реализация жилья или иное разрешение спора между банком, «Росвоенипотекой» и должником (например, через мировое соглашение или реструктуризацию) должно было быть обязательным этапом процедуры. Суд отправил дело на новое рассмотрение. В определении ВС подчеркивается, что до решения судьбы залогового имущества говорить о завершении процедуры банкротства нельзя.
При повторном рассмотрении арбитражному суду надлежит либо обеспечить реализацию квартиры в рамках торгов, либо рассмотреть возможность заключения мирового соглашения с участием банка, «Росвоенипотеки», должника и финансового управляющего, предписал ВС.
По словам военного юриста Максима Гребенюка, возврат дела о военной ипотеке на новое рассмотрение с целью взыскать имущество – привычный и ожидаемый правовой сценарий. «Теперь можно спокойно заключить мировое соглашение с банком, и для должника все закончится хорошо. Он не потеряет квартиру, купленную по военной ипотеке, и при этом сможет списать остальные долги», – считает эксперт, добавив, что такая «схема» регулярно применяется в юридической практике.
Аргументация ВС представляется достаточно убедительной, нацеленной на установление баланса интересов кредиторов и должника, говорит юрист Александр Передрук. Суды не предложили урегулировать сторонам взаимные обязательства, в результате чего пострадали интересы банка как залогового кредитора, пояснил он. Только разрешив судьбу квартиры, можно было завершить процедуру реализации имущества военнослужащего-должника и освободить его от дальнейшего исполнения требований кредиторов, констатировал собеседник.
Передрук полагает, что решение не повлечет за собой снижения объема военной ипотеки, так как необходимо принимать во внимание, что причиной развития событий послужило предбанкротное состояние конкретного гражданина. Также закон позволяет сохранить единственное пригодное жилище даже на ипотечную квартиру, на которую могут обратить взыскание – для этого в законе о банкротстве как раз и предусмотрена возможность заключить отдельное мировое соглашение, которое утверждается судом, заключает юрист.