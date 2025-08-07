Большинство студентов заявили о внимательном отношении к информации

В Москве, как и в других крупных городах, студенты, как правило, более оппозиционно настроенные, чем в других регионах, отмечает политолог Александр Немцев. «В деревнях и селах эта проблема [иноагентов] менее актуальна, потому что там [острее стоят] хозяйственные задачи, и о политическом философствовании там речь идет редко», – сказал он «Ведомостям». Политолог не исключает, что поддержка иноагентов молодежью носит лишь декларативный характер и обусловлена поколенческим протестом, т. е. юноши и девушки выступают за то, что не нравится их родителям и дедушкам с бабушками. «Может ли она [поддержка] вести к протестам, к выходу на площади, к попыткам отстоять сказанное агентами то или иное утверждение? Нет. Это просто такая «фича», – обратил внимание Немцев.