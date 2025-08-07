Большинство студентов заявили о внимательном отношении к информации

Большинство студентов заявили о внимательном отношении к информацииЧетверть доверяет западным источникам и иноагентам, но это говорит не о политической позиции, а о потребности в информации
Почти четверть (23%) студентов проявляют доверие иностранным агентам и западной версии истории России. Это следует из проведенного учеными РЭУ им. Плеханова исследования, посвященного уязвимости студентов Москвы к информационной антироссийской пропаганде. Посредством анкетирования в марте этого года было опрошено порядка 1200 человек.
При этом важно понимать, что эта четверть респондентов, доверяющая иноагентам, – это не «пораженные идеологически или невоспитанные» молодые люди, предостерегает от поспешных выводов заведующий кафедрой политического анализа и социально-политических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, под чьим руководством проходило исследование. Это новое поколение людей, которым важно самостоятельно разбираться в информации и анализировать ее, поэтому они используют все возможные источники для составления объективной картины мира, пояснил он «Ведомостям». Можно сказать, что формируется новый психотип – «айтишников» или «шахматистов» – молодых людей, желающих вычленять важные смыслы самостоятельно, указал Кошкин.
При этом профессор отметил, что уже достижение, что вообще удалось получить такие данные, потому что нередко респонденты не отвечают честно на вопросы, особенно на такие острые. «Вот спросят: «Вы эротические фильмы смотрите, порнографию смотрите?» Вы скажете: нет. Обманывает человек. И в опросах тоже обманывают люди. Слава богу, хоть такие данные мы смогли получить – это же путем [правильного] формулирования вопросов, путем создания доверительной атмосферы во время исследования», – поделился он.
Также в результатах исследования говорится, что половина опрошенных студентов (53%) осознает, что является наиболее уязвимой целевой аудиторией к антироссийской пропаганде. Впрочем, большинство (58%) «внимательно» относятся к информационному контенту, доверяя официальным источникам информации. Не доверяют ни одному источнику и не определились в своем отношении к иностранным агентам 19%. «Фиксируемые тенденции указывают на латентный характер информационной уязвимости молодежи и необходимость своевременного выявления проблемных зон в особых условиях развития информационного пространства», – отмечается на сайте РЭУ им. Плеханова.
Результаты исследования и созданная учеными база данных может использоваться госорганами и информационно-экспертными центрами при разработке программ и планов сохранения традиционных ценностей, национального социокультурного кода, отечественной культуры в системе образования в условиях информационных вызовов, говорится в публикации ученых на сайте агрегатора научных статей Elibrary.
Закон об иноагентах
Власти активно борются с деятельностью иноагентов, особенно в направлении их воздействия на молодежь. Например, 29 июля председатель госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что парламент готовит обращение в Госдуму с предложением запретить публичное использование и исполнение произведений иноагентов или правообладателей из недружественных иностранных государств. Как пояснил «Ведомостям» председатель комитета госсовета Крыма по законодательству Сергей Трофимов, такая инициатива нужна не только для того, чтобы иноагенты не зарабатывали внутри РФ, но и для того, чтобы они «не участвовали в воспитании нашего подрастающего поколения в неправильном формате».
В Москве, как и в других крупных городах, студенты, как правило, более оппозиционно настроенные, чем в других регионах, отмечает политолог Александр Немцев. «В деревнях и селах эта проблема [иноагентов] менее актуальна, потому что там [острее стоят] хозяйственные задачи, и о политическом философствовании там речь идет редко», – сказал он «Ведомостям». Политолог не исключает, что поддержка иноагентов молодежью носит лишь декларативный характер и обусловлена поколенческим протестом, т. е. юноши и девушки выступают за то, что не нравится их родителям и дедушкам с бабушками. «Может ли она [поддержка] вести к протестам, к выходу на площади, к попыткам отстоять сказанное агентами то или иное утверждение? Нет. Это просто такая «фича», – обратил внимание Немцев.
«Чем крупнее город, тем больше в нем людей, которые глубоко погружены в информационные сети, больше источников смотрят. Поэтому в крупнейших городах, и прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, молодежь сильнее вовлечена в информационные потоки, смотрит разные источники информации (не обязательно им доверяя)», – сказал в беседе с «Ведомостями» социолог Денис Волков. Говоря о медиапотреблении, он отметил, что молодежь все меньше смотрит ТВ и больше – соцсети: «Кроме того, молодежь меньше интересуется политикой, поэтому она в целом меньше охвачена официальными каналами, меньше воспринимает официальную позицию просто потому, что она мимо нее проходит».