Путь новых препаратов до пациента может занимать до 4 лет

В ходе сессии Торгов предложил Минздраву предусмотреть для российских препаратов полного цикла ускоренные форматы внесения изменений в клинические рекомендации (КР). Для технических правок, по его мнению, нужно отводить максимально сжатые сроки. Если речь идет о появлении новой опции терапии, то сроки стоит сделать чуть более длинными, так как изменения потребуют экспертной оценки. Тем не менее, продолжил Торгов, сроки все равно окажутся меньше, чем для полного пересмотра КР. Полный пересмотр клинических рекомендаций потребуется, если меняются подходы в терапии заболевания, накоплен необходимый для имплементации в КР объем изменений. Для каждого из форматов, по словам Торгова, необходимо зафиксировать конкретные сроки и порядок пересмотра КР.