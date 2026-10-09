Принудительное лицензирование лекарств в РФ отличается от мировой практики

В России принудительные лицензии могут выдаваться по решению правительства на основании ст. 1360 Гражданского кодекса (ГК) РФ либо в судебном порядке в соответствии со ст. 1362 ГК РФ. Исполнительный директор «Инфармы» Вадим Кукава считает, что практика применения первой статьи говорит о взвешенном подходе госорганов. В то же время отсутствие четких критериев для ряда понятий во второй статье, по его оценке, приводит к противоречивой судебной практике и злоупотреблениям. Речь идет, в частности, о таких понятиях, как «недостаточное использование изобретения», «важное техническое достижение» и «существенное экономическое преимущество». По мнению Кукавы, необходимо устранить эти законодательные пробелы и определить четкие критерии, при которых вмешательство в исключительные права оправдано вопросами национальной безопасности, а не коммерческими интересами отдельных участников рынка.