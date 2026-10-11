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Главная / День Победы /

Стахановцы войны: как советские снайперы соревновались в убитых немцах

105 лет назад родился самый меткий стрелок СССР Михаил Сурков
Александр Юрьев
Георгий Липскеров / РИА Новости
Георгий Липскеров / РИА Новости

Осенью 1941 г. на Ленинградском фронте, где ценой невероятных усилий вермахт был остановлен на подступах к Северной столице, появилось так называемое снайперское движение. По аналогии со стахановским, оно предполагало перевыполнение плана, но не в забое и не у доменной печи, а прямо на передовой. Абсолютным лидером соревнования стал Михаил Сурков, на счету которого 702 убитых немца. О феномене движения и других его главных героях – в материале «Ведомостей».

Передовики огневого мастерства

Летом 1941 г. внезапный и мощный удар нацистской Германии по СССР привел к тяжелейшим поражениям Красной армии, огромным территориальным потерям и отступлению советских войск вглубь страны. К осени положение на Ленинградском фронте стало критическим. 14 сентября его командующим был назначен генерал армии Георгий Жуков, сменивший Клима Ворошилова. Он жесткими мерами остановил отступление на ближних подступах к Ленинграду, в результате чего немецкой группе армий «Север» не удалось с ходу ворваться в город. Фронт перешел к позиционной обороне.

Жуков применил методы тотальной мобилизации и активной обороны. Все, кто могли держать оружие, были отправлены на передовую. Командующий сформировал новые дивизии народного ополчения, а в окопы под Пулково и Колпино отправил даже тыловые части, курсантов и подразделения НКВД. Вместо пассивного ожидания генерал потребовал непрерывно контратаковать на любых участках фронта, чтобы измотать противника. Для решения задач разведывательно-диверсионного характера как нельзя лучше подходили небольшие снайперские группы. Первыми массово обучать и отправлять на передовую такие команды стали пограничники и чекисты.

Георгий Липскеров / РИА Новости
Лыжный батальон Красной армии на марше в районе города Тихвин (Ленинградская область), декабрь 1941 г. / Георгий Зельма \ РИА

В условиях войны снайперство сразу получило характер массовой инициативы, которую активно развивало военно-политическое руководство. Использовался метод, в мирное время «обкатанный» на советском производстве, – соревнование. Первый вызов через фронтовую газету бросил известный командир взвода разведки Владимир Пчелинцев не менее известному снайперу стрелковой дивизии войск НКВД Ивану Вежливцеву. Вскоре в соревнование включились сотни бойцов Ленинградского фронта, и движение стало действительно массовым.

В феврале 1942 г. в Смольном по инициативе партийного руководителя Ленинграда Андрея Жданова состоялся фронтовой слет снайперов-истребителей. Коммунист называл таких стрелков «передовиками огневого мастерства» и даже «стахановцами войны». После слета привычным стало заключение «соревновательных договоров» между снайперами Ленинградского и других фронтов, а также взятие на себя обязательств по уничтожению определенного числа врагов. Достижения неизменно отражались во фронтовых и общесоюзных средствах массовой информации, а также в сводках Совинформбюро.

Георгий Липскеров / РИА Новости
Герой Советского Союза Василий Зайцев (слева) вместе с бойцами-учениками во время Сталинградской битвы в декабре 1942 г. / Георгий Зельма \ РИА Новости

Что касается первой пары, то победил Вежливцев: к январю 1942 г. он уничтожил снайперским огнем 134 вражеских солдата и офицера, тогда как Пчелинцев – 102. Почти одновременно стрелкам были присвоены звания Героев Советского Союза. В рамках соперничества Вежливцев обязался лично подготовить еще пять снайперов, а Пчелинцев в ответ взял на обучение восемь человек. Это снова породило цепную реакцию: к обучению стали подключаться сотни других бойцов, подразделений и целых рот.

В июле 1942 г. Пчелинцев был отозван с фронта и стал преподавателем Центральной школы инструкторов снайперского дела в Москве. В августе его направили в США в качестве члена советской делегации на Международный антифашистский съезд студентов, а затем командир участвовал в агитационной поездке по стране. Иностранные журналисты называли снайпера «человеком, застрелившим батальон». После возвращения он возобновил преподавательскую работу – неоднократно выезжал в действующую армию, проводил боевые стажировки выпускников, а заодно и сам выходил на задания.

Георгий Липскеров / РИА Новости
Советский снайпер Владимир Пчелинцев. / Library of Congress

«К январю 1943 г. мой боевой счет уже составлял 152 фашиста при 154 выстрелах. Ну, а за всю войну эта цифра поднялась до 456», – вспоминал позже Владимир Пчелинцев. Иван Вежливцев закончил войну в действующей армии и в 1946 г. был уволен в запас в звании лейтенанта.

Боевые легенды

В рассказах о подвигах участников снайперского движения акцент обычно делается не на фактах стрелковой подготовки, а на наличии «низкого старта», делающего тем более впечатляющим героический взлет. Например, легендарный Феодосий Смолячков родился 12 июля 1923 г. в крестьянской семье, окончил шесть классов и школу фабрично-заводского ученичества в Ленинграде, после чего стал каменщиком. На второй день войны попросился на фронт, однако ему отказали – не было 18 лет. Смолячков не растерялся и вступил в отряд народного ополчения. Боевое крещение получил под Гатчиной. Чуть позже был откомандирован в разведывательную роту стрелковой дивизии. 

Выполняя задания, бойцу приходилось в одиночку ходить через линию фронта в разведку. В октябре 1941 г. Смолячков открыл личный боевой счет, который впоследствии регулярно пополнял, попутно обучая снайперскому делу товарищей. Регулярно публиковался в дивизионной газете, делясь опытом и приурочивая свои достижения к праздничным датам. К 7 ноября 1941 г. он уничтожил 37 фашистов, а к первым числам 1942 г. – уже 107. Статья, содержавшая информацию об этом, называлась «Мой новогодний подарок Родине».

Фото.

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«За голову нашего юного героя немецкие офицеры обещали высокую награду. Охотились группы от 10 до 20 гитлеровцев. Однажды на него пошли в атаку два вражеских взвода, но Смолячков забросал их гранатами, благополучно прибыл к своим, даже не раненый», – вспоминал позже участник боевых действий. А вот что писала солдатская газета «Вперед» 13-й дивизии, оборонявшей Пулковские высоты: «Смолячков успешно выиграл единоборство с немецким сверхснайпером Георгом Минке. Его специально прислало высшее фашистское командование под Пулково, чтобы расправиться наконец с неуловимым русским снайпером, который здесь наводил ужас на нацистских головорезов. Четыре дня продолжался их поединок. Вместо железного креста Минке получил… березовый».

В немецких военных архивах и официальных списках снайперов данных о Георге Минке нет. Вполне возможно, что этот персонаж был вымышленным, как и многие другие фашистские «сверхснайперы» или «начальники снайперских школ Берлина», вступавшие в поединки с советскими стрелками и неизменно проигрывавшие. 15 января 1942 г. в районе Пулковских высот Смолячков погиб от минометного огня (в некоторых источниках – от пули вражеского снайпера), уничтожив в этот день четверых гитлеровцев. Всего за три месяца службы он убил 125 фашистов, совершив, как считается, 126 прицельных выстрелов. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Женская доля

В снайперском движении участвовали и женщины. В начале Великой Отечественной войны это были выпускницы Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству, обладающие званием «Ворошиловский стрелок», или женщины-добровольцы, окончившие армейские месячные курсы. В марте 1942 г. появилась школа инструкторов-снайперов, реорганизованная в ноябре в Центральную школу инструкторов снайперской подготовки с впервые сформированными специальными женскими курсами.

Людмила Павличенко застала начало войны студенткой исторического факультета Киевского государственного университета в Одессе на дипломной практике. Ранее, в годы учебы, она занималась планерным и стрелковым видами спорта, а перед войной прошла краткосрочные снайперские курсы. С первых же дней войны добровольцем ушла на фронт, принимала участие в приграничных сражениях в Молдавии и в обороне Одессы. В течение первых месяцев войны Павличенко уничтожила 179 немецких и румынских солдат и офицеров. Участвовала в обороне Севастополя после эвакуации туда из Одессы. К июню 1942 г. на ее счету было уже 309 снайперских побед, включая 36 – над снайперами противника. После серьезного ранения ее эвакуировали из осажденного Севастополя в Новороссийск, а затем отозвали из действующей армии.

Георгий Липскеров / РИА Новости
Советский снайпер Людмила Павличенко вместе с первой леди США Элеонорой Рузвельт и членом Верховного суда США Робертом Джексоном во время ее визита в Вашингтон в сентябре 1942 г. / Александр Невежин \ РИА Новости

В конце лета 1942 г. Павличенко была направлена в Америку вместе с делегацией советской молодежи. В ходе визита за океан вместе с Владимиром Пчелинцевым она побывала на приеме у президента США Франклина Рузвельта. По приглашению первой леди члены советской делегации некоторое время жили в Белом доме, а позже для них была организована поездка по стране. Широко известна ее фраза при встрече с американскими журналистами: «Мне 25 лет, на фронте я успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?»

Кстати, на счету Пчелинцева, который уже носил звание Героя Советского Союза, к тому времени было всего 114 побед против 309 у Павличенко. 25 октября 1943 г. ей наконец вручили «Золотую Звезду».

Самый меткий стрелок в истории

Михаил Сурков родился 12 октября 1921 г. в селе Большая Салырь ныне Ачинского района Красноярского края. Начал воевать в 4-й стрелковой дивизии 12-й армии Южного фронта в оборонительных боях на линии Красный Лиман – Дебальцево западнее Ворошиловграда, где к концу осени 1941 г. фронт стабилизировался, позволяя активно применять снайперские тактики. В марте 1942 г. на его счету было 66 уничтоженных противников и медаль «За отвагу». Как указано в следующем наградном листе, на июль 1942 г. боевой счет Суркова насчитывал уже 220 побед. Снайпера представляли к звезде Героя Советского Союза, но почему-то он получил только орден Ленина.

Летом и осенью 1942 г. после начала наступления немцев и потери Ростова-на-Дону фронт был расформирован, дивизия передана в состав Северо-Кавказского фронта, сокращена до сводного полка и, наконец, полностью расформирована. Сведения о том, что на боевом счету Суркова уже 702 снайперские победы, стали появляться во фронтовой печати в конце октября 1942 г. Это значит, что в условиях отступления снайпер добивался фантастического результата – более 150 побед в месяц.

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День Победы

Когда счет побед достиг 701, к Суркову приставили двух кинооператоров, которые должны были снимать его работу на камеру. Позже один из них, Аркадий Левитан, вспоминал, как мастерски Сурков застрелил противника, находящегося в 400 м: он хитростью вызвал огонь немца по ложной мишени, а затем мгновенно уничтожил свою 702-ю жертву точным выстрелом.

Совершенно нехарактерными для классического снайпера были и его рукопашные схватки с врагом. 30 ноября 1942 г., уже будучи командиром взвода снайперов стрелкового полка № 1341, Сурков во время атаки лично уничтожил семь солдат противника, ворвался в фашистский дзот и в ножевом бою ликвидировал весь пулеметный расчет врага из трех гитлеровцев. За этот подвиг младшего лейтенанта представляли к звезде Героя Советского Союза, но награжден он был только орденом Красной Звезды.

В 1943 г. после контузии и многочисленных ранений Сурков был отправлен в госпиталь, откуда самому результативному снайперу в истории пришлось вернуться в родное село, где земляки избрали его председателем сельсовета. Умер от последствий многочисленных ранений через несколько лет после окончания Великой Отечественной войны, так и не получив «Золотую Звезду».

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