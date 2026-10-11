Стахановцы войны: как советские снайперы соревновались в убитых немцах

Людмила Павличенко застала начало войны студенткой исторического факультета Киевского государственного университета в Одессе на дипломной практике. Ранее, в годы учебы, она занималась планерным и стрелковым видами спорта, а перед войной прошла краткосрочные снайперские курсы. С первых же дней войны добровольцем ушла на фронт, принимала участие в приграничных сражениях в Молдавии и в обороне Одессы. В течение первых месяцев войны Павличенко уничтожила 179 немецких и румынских солдат и офицеров. Участвовала в обороне Севастополя после эвакуации туда из Одессы. К июню 1942 г. на ее счету было уже 309 снайперских побед, включая 36 – над снайперами противника. После серьезного ранения ее эвакуировали из осажденного Севастополя в Новороссийск, а затем отозвали из действующей армии.