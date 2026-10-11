Стахановцы войны: как советские снайперы соревновались в убитых немцах

Стахановцы войны: как советские снайперы соревновались в убитых немцах105 лет назад родился самый меткий стрелок СССР Михаил Сурков
Осенью 1941 г. на Ленинградском фронте, где ценой невероятных усилий вермахт был остановлен на подступах к Северной столице, появилось так называемое снайперское движение. По аналогии со стахановским, оно предполагало перевыполнение плана, но не в забое и не у доменной печи, а прямо на передовой. Абсолютным лидером соревнования стал Михаил Сурков, на счету которого 702 убитых немца. О феномене движения и других его главных героях – в материале «Ведомостей».
Передовики огневого мастерства
Летом 1941 г. внезапный и мощный удар нацистской Германии по СССР привел к тяжелейшим поражениям Красной армии, огромным территориальным потерям и отступлению советских войск вглубь страны. К осени положение на Ленинградском фронте стало критическим. 14 сентября его командующим был назначен генерал армии Георгий Жуков, сменивший Клима Ворошилова. Он жесткими мерами остановил отступление на ближних подступах к Ленинграду, в результате чего немецкой группе армий «Север» не удалось с ходу ворваться в город. Фронт перешел к позиционной обороне.
Жуков применил методы тотальной мобилизации и активной обороны. Все, кто могли держать оружие, были отправлены на передовую. Командующий сформировал новые дивизии народного ополчения, а в окопы под Пулково и Колпино отправил даже тыловые части, курсантов и подразделения НКВД. Вместо пассивного ожидания генерал потребовал непрерывно контратаковать на любых участках фронта, чтобы измотать противника. Для решения задач разведывательно-диверсионного характера как нельзя лучше подходили небольшие снайперские группы. Первыми массово обучать и отправлять на передовую такие команды стали пограничники и чекисты.
В условиях войны снайперство сразу получило характер массовой инициативы, которую активно развивало военно-политическое руководство. Использовался метод, в мирное время «обкатанный» на советском производстве, – соревнование. Первый вызов через фронтовую газету бросил известный командир взвода разведки Владимир Пчелинцев не менее известному снайперу стрелковой дивизии войск НКВД Ивану Вежливцеву. Вскоре в соревнование включились сотни бойцов Ленинградского фронта, и движение стало действительно массовым.
В феврале 1942 г. в Смольном по инициативе партийного руководителя Ленинграда Андрея Жданова состоялся фронтовой слет снайперов-истребителей. Коммунист называл таких стрелков «передовиками огневого мастерства» и даже «стахановцами войны». После слета привычным стало заключение «соревновательных договоров» между снайперами Ленинградского и других фронтов, а также взятие на себя обязательств по уничтожению определенного числа врагов. Достижения неизменно отражались во фронтовых и общесоюзных средствах массовой информации, а также в сводках Совинформбюро.
Что касается первой пары, то победил Вежливцев: к январю 1942 г. он уничтожил снайперским огнем 134 вражеских солдата и офицера, тогда как Пчелинцев – 102. Почти одновременно стрелкам были присвоены звания Героев Советского Союза. В рамках соперничества Вежливцев обязался лично подготовить еще пять снайперов, а Пчелинцев в ответ взял на обучение восемь человек. Это снова породило цепную реакцию: к обучению стали подключаться сотни других бойцов, подразделений и целых рот.
В июле 1942 г. Пчелинцев был отозван с фронта и стал преподавателем Центральной школы инструкторов снайперского дела в Москве. В августе его направили в США в качестве члена советской делегации на Международный антифашистский съезд студентов, а затем командир участвовал в агитационной поездке по стране. Иностранные журналисты называли снайпера «человеком, застрелившим батальон». После возвращения он возобновил преподавательскую работу – неоднократно выезжал в действующую армию, проводил боевые стажировки выпускников, а заодно и сам выходил на задания.
«К январю 1943 г. мой боевой счет уже составлял 152 фашиста при 154 выстрелах. Ну, а за всю войну эта цифра поднялась до 456», – вспоминал позже Владимир Пчелинцев. Иван Вежливцев закончил войну в действующей армии и в 1946 г. был уволен в запас в звании лейтенанта.
Боевые легенды
В рассказах о подвигах участников снайперского движения акцент обычно делается не на фактах стрелковой подготовки, а на наличии «низкого старта», делающего тем более впечатляющим героический взлет. Например, легендарный Феодосий Смолячков родился 12 июля 1923 г. в крестьянской семье, окончил шесть классов и школу фабрично-заводского ученичества в Ленинграде, после чего стал каменщиком. На второй день войны попросился на фронт, однако ему отказали – не было 18 лет. Смолячков не растерялся и вступил в отряд народного ополчения. Боевое крещение получил под Гатчиной. Чуть позже был откомандирован в разведывательную роту стрелковой дивизии.
Выполняя задания, бойцу приходилось в одиночку ходить через линию фронта в разведку. В октябре 1941 г. Смолячков открыл личный боевой счет, который впоследствии регулярно пополнял, попутно обучая снайперскому делу товарищей. Регулярно публиковался в дивизионной газете, делясь опытом и приурочивая свои достижения к праздничным датам. К 7 ноября 1941 г. он уничтожил 37 фашистов, а к первым числам 1942 г. – уже 107. Статья, содержавшая информацию об этом, называлась «Мой новогодний подарок Родине».
«За голову нашего юного героя немецкие офицеры обещали высокую награду. Охотились группы от 10 до 20 гитлеровцев. Однажды на него пошли в атаку два вражеских взвода, но Смолячков забросал их гранатами, благополучно прибыл к своим, даже не раненый», – вспоминал позже участник боевых действий. А вот что писала солдатская газета «Вперед» 13-й дивизии, оборонявшей Пулковские высоты: «Смолячков успешно выиграл единоборство с немецким сверхснайпером Георгом Минке. Его специально прислало высшее фашистское командование под Пулково, чтобы расправиться наконец с неуловимым русским снайпером, который здесь наводил ужас на нацистских головорезов. Четыре дня продолжался их поединок. Вместо железного креста Минке получил… березовый».
В немецких военных архивах и официальных списках снайперов данных о Георге Минке нет. Вполне возможно, что этот персонаж был вымышленным, как и многие другие фашистские «сверхснайперы» или «начальники снайперских школ Берлина», вступавшие в поединки с советскими стрелками и неизменно проигрывавшие. 15 января 1942 г. в районе Пулковских высот Смолячков погиб от минометного огня (в некоторых источниках – от пули вражеского снайпера), уничтожив в этот день четверых гитлеровцев. Всего за три месяца службы он убил 125 фашистов, совершив, как считается, 126 прицельных выстрелов. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Женская доля
В снайперском движении участвовали и женщины. В начале Великой Отечественной войны это были выпускницы Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству, обладающие званием «Ворошиловский стрелок», или женщины-добровольцы, окончившие армейские месячные курсы. В марте 1942 г. появилась школа инструкторов-снайперов, реорганизованная в ноябре в Центральную школу инструкторов снайперской подготовки с впервые сформированными специальными женскими курсами.
Людмила Павличенко застала начало войны студенткой исторического факультета Киевского государственного университета в Одессе на дипломной практике. Ранее, в годы учебы, она занималась планерным и стрелковым видами спорта, а перед войной прошла краткосрочные снайперские курсы. С первых же дней войны добровольцем ушла на фронт, принимала участие в приграничных сражениях в Молдавии и в обороне Одессы. В течение первых месяцев войны Павличенко уничтожила 179 немецких и румынских солдат и офицеров. Участвовала в обороне Севастополя после эвакуации туда из Одессы. К июню 1942 г. на ее счету было уже 309 снайперских побед, включая 36 – над снайперами противника. После серьезного ранения ее эвакуировали из осажденного Севастополя в Новороссийск, а затем отозвали из действующей армии.
В конце лета 1942 г. Павличенко была направлена в Америку вместе с делегацией советской молодежи. В ходе визита за океан вместе с Владимиром Пчелинцевым она побывала на приеме у президента США Франклина Рузвельта. По приглашению первой леди члены советской делегации некоторое время жили в Белом доме, а позже для них была организована поездка по стране. Широко известна ее фраза при встрече с американскими журналистами: «Мне 25 лет, на фронте я успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?»
Кстати, на счету Пчелинцева, который уже носил звание Героя Советского Союза, к тому времени было всего 114 побед против 309 у Павличенко. 25 октября 1943 г. ей наконец вручили «Золотую Звезду».
Самый меткий стрелок в истории
Михаил Сурков родился 12 октября 1921 г. в селе Большая Салырь ныне Ачинского района Красноярского края. Начал воевать в 4-й стрелковой дивизии 12-й армии Южного фронта в оборонительных боях на линии Красный Лиман – Дебальцево западнее Ворошиловграда, где к концу осени 1941 г. фронт стабилизировался, позволяя активно применять снайперские тактики. В марте 1942 г. на его счету было 66 уничтоженных противников и медаль «За отвагу». Как указано в следующем наградном листе, на июль 1942 г. боевой счет Суркова насчитывал уже 220 побед. Снайпера представляли к звезде Героя Советского Союза, но почему-то он получил только орден Ленина.
Летом и осенью 1942 г. после начала наступления немцев и потери Ростова-на-Дону фронт был расформирован, дивизия передана в состав Северо-Кавказского фронта, сокращена до сводного полка и, наконец, полностью расформирована. Сведения о том, что на боевом счету Суркова уже 702 снайперские победы, стали появляться во фронтовой печати в конце октября 1942 г. Это значит, что в условиях отступления снайпер добивался фантастического результата – более 150 побед в месяц.
Когда счет побед достиг 701, к Суркову приставили двух кинооператоров, которые должны были снимать его работу на камеру. Позже один из них, Аркадий Левитан, вспоминал, как мастерски Сурков застрелил противника, находящегося в 400 м: он хитростью вызвал огонь немца по ложной мишени, а затем мгновенно уничтожил свою 702-ю жертву точным выстрелом.
Совершенно нехарактерными для классического снайпера были и его рукопашные схватки с врагом. 30 ноября 1942 г., уже будучи командиром взвода снайперов стрелкового полка № 1341, Сурков во время атаки лично уничтожил семь солдат противника, ворвался в фашистский дзот и в ножевом бою ликвидировал весь пулеметный расчет врага из трех гитлеровцев. За этот подвиг младшего лейтенанта представляли к звезде Героя Советского Союза, но награжден он был только орденом Красной Звезды.
В 1943 г. после контузии и многочисленных ранений Сурков был отправлен в госпиталь, откуда самому результативному снайперу в истории пришлось вернуться в родное село, где земляки избрали его председателем сельсовета. Умер от последствий многочисленных ранений через несколько лет после окончания Великой Отечественной войны, так и не получив «Золотую Звезду».