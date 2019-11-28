«ОВД-инфо» сообщило о задержании нового фигуранта «московского дела»

В Москве летом прошли акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из них были не согласованы с властями. На акции 27 июля, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. Следственный комитет завел уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. Семь человек уже были осуждены, еще 15 находятся под следствием.