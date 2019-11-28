«ОВД-инфо» сообщило о задержании нового фигуранта «московского дела»
Правоохранительные органы задержали Сергея Суровцева по подозрению в применении насилия к представителю власти на летней акции протеста в Москве, сообщают проекты «ОВД-инфо» и Baza. Позже Следственный комитет подтвердил эту информацию. В ближайшее время следователи предъявят Суровцеву обвинение и попросят суд арестовать его.
По версии следствия, Суровцев на акции 27 июля ударил сотрудника Росгвардии металлическим ограждением, а затем пытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов. После этого он скрылся в толпе. СК удалось найти его благодаря видео с камер наблюдения и свидетельским показаниям.
В Москве летом прошли акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из них были не согласованы с властями. На акции 27 июля, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. Следственный комитет завел уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. Семь человек уже были осуждены, еще 15 находятся под следствием.