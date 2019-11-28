Следователи предъявили обвинение экс-руководителю НПО «Космос»
Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему владельцу и руководителю строительной корпорации НПО «Космос» Андрею Чернякову, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, мошенничество в сфере кредитования и невыплату заработной платы.
По версии следователей, Черняков в 2011 г. заключил с администрацией подмосковного Звенигорода и Национальным союзом ветеранов дзюдо соглашение на строительство многофункционального комплекса Академии дзюдо России. В итоге работы до конца выполнены не были, а более 28 млн руб. — похищены.
Кроме того, в 2011-2012 гг. Черняков, как утверждает следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Эти деньги были выделены НПО «Космос» в качестве кредита для выполнения госконтракта на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице. Помимо этого Черняков обвиняется в том, что в 2013-2014 гг. не выплачивал в полном объеме зарплату своим работникам, задолжав им 183 млн руб.
По данным «Коммерсанта», Черняков вину не признал. На допросе в качестве обвиняемого, который длился несколько часов, он заявил, что никаких преступлений не совершал и в сговор ни с кем не вступал.
По словам обвиняемого, хищений при строительстве в Звенигороде не было: НПО «Космос» получило от местной администрации 105 млн руб. и вложило в проект около 900 млн руб. собственных средств. Предположение о невыплате средств Банку Москвы предприниматель назвал абсурдным. По его словам, он поручился перед банком всем своим имуществом и не имел умысла не возвращать кредит. Только в качестве процентов НПО выплатило финансовой структуре более 3 млрд руб., добавил Черняков. По его словам, в 2014 г. он по договоренности с руководством Банка Москвы «фактически безвозмездно» передал НПО «Космос» со всеми активами сотрудникам банка и уехал за границу на лечение. А долги по зарплате предприниматель якобы просил погасить за счет распродажи арестованных активов.