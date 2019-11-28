Следователи предъявили обвинение экс-руководителю НПО «Космос»

По словам обвиняемого, хищений при строительстве в Звенигороде не было: НПО «Космос» получило от местной администрации 105 млн руб. и вложило в проект около 900 млн руб. собственных средств. Предположение о невыплате средств Банку Москвы предприниматель назвал абсурдным. По его словам, он поручился перед банком всем своим имуществом и не имел умысла не возвращать кредит. Только в качестве процентов НПО выплатило финансовой структуре более 3 млрд руб., добавил Черняков. По его словам, в 2014 г. он по договоренности с руководством Банка Москвы «фактически безвозмездно» передал НПО «Космос» со всеми активами сотрудникам банка и уехал за границу на лечение. А долги по зарплате предприниматель якобы просил погасить за счет распродажи арестованных активов.