В ДТП с автобусом в Забайкалье погибли 15 человек
Как минимум 15 человек погибли в результате падения автобуса с моста в реку в Забайкальском крае, еще 18 пострадали, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Позже МЧС и медики подтвердили эту информацию. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии эвакуируют в больницу вертолетом.
Пресс-служба МЧС сообщила, что автобус съехал с дороги и упал с моста через реку Куенга с высоты 6 м. Авария произошла около 9.40 по московскому времени. Автобус ехал из города Сретенск в Читу, в салоне находились 43 пассажира и водитель.
Следователи возбудили по факту ДТП уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей по неосторожности. О причинах случившегося пока ничего не сообщается. Региональная прокуратура начала проверку. На место выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.
По данным «Интерфакса», автобус принадлежал местной туристической фирме. Эту информацию подтверждает ТАСС. Все пассажиры, по предварительным данным, были гражданами России.