В ДТП с автобусом в Забайкалье погибли 15 человек

Как минимум 15 человек погибли в результате падения автобуса с моста в реку в Забайкальском крае, еще 18 пострадали, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Позже МЧС и медики подтвердили эту информацию. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии эвакуируют в больницу вертолетом.