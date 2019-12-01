Три жизненно необходимых препарата признали «аптечными наркотиками»
В России с 1 декабря расширился список запрещенных сильнодействующих препаратов, в него вошли прегабалин, тапентадол и тропикамид. Соответствующее постановление еще 7 июня подписал премьер Дмитрий Медведев, с началом зимы оно вступило в силу.
Все три препарата, признанные «аптечными наркотиками», входят в перечень жизненно необходимых лекарств. Прегабалин, который выпускается в форме капсул, относится к противоэпилептическим препаратам. Тапентадол — это анальгетик смешанного действия. Тропикамид — глазные капли, которые применяются в офтальмологии для исследования глазного дна и при воспалительных процессах и спазмах в камерах глаза.
Однако эти препараты могут использоваться как наркотики. По данным правоохранителей, они начали приобретать популярность с 2013 г., продажи этих лекарств выросли более чем в 20 раз. Сначала их продавали по бессрочным рецептам, но с 2015 г. стали выдавать только по одноразовым рецептам, которые аптеки потом хранят три года.
Внесение лекарств в список запрещенных сильнодействующих препаратов означает, что они будут продаваться в аптеках строго по одноразовым рецептам, а за их незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку для продажи грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.