Три жизненно необходимых препарата признали «аптечными наркотиками»

Однако эти препараты могут использоваться как наркотики. По данным правоохранителей, они начали приобретать популярность с 2013 г., продажи этих лекарств выросли более чем в 20 раз. Сначала их продавали по бессрочным рецептам, но с 2015 г. стали выдавать только по одноразовым рецептам, которые аптеки потом хранят три года.