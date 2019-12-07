Власти выделят 3,5 млрд рублей на реновацию театров и музеев в регионах
Правительство в ближайшие три года в ходе реализации национального проекта «Культура» выделит 3,5 млрд руб. на реновацию региональных и муниципальных театров, музеев и домов творчества. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев.
Согласно документу, в 2020 г. в бюджет на эти цели заложены 460 млн руб., в 2021-м — 920 млн руб., в 2022 г. — 2,12 млрд руб. Средства будут выделяться адресно, то есть на реновацию конкретных объектов культуры. Их перечень прикреплен к распоряжению.
Всего в список попали 15 объектов в Дагестане, Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Алтайском крае, Амурской, Калужской, Курганской, Курской, Мурманской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Рязанской и Самарской областях.
Больше всего средств будет направлено на строительство дома танца ансамбля «Лезгинка» в Махачкале. На него потратят седьмую часть всех выделенных средств — 500 млн руб. Чуть меньше (478 млн руб.) получат государственная картинная галерея и областной краеведческий музей в Курске. На реконструкцию Мурманского областного драматического театра будет потрачено 424,4 млн руб., на строительство симфонического киноконцертного зала с органом в Альметьевске — 414,8 млн. Марийской государственной филармонии выделят 316,8 млн руб.