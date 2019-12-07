Власти выделят 3,5 млрд рублей на реновацию театров и музеев в регионах

Больше всего средств будет направлено на строительство дома танца ансамбля «Лезгинка» в Махачкале. На него потратят седьмую часть всех выделенных средств — 500 млн руб. Чуть меньше (478 млн руб.) получат государственная картинная галерея и областной краеведческий музей в Курске. На реконструкцию Мурманского областного драматического театра будет потрачено 424,4 млн руб., на строительство симфонического киноконцертного зала с органом в Альметьевске — 414,8 млн. Марийской государственной филармонии выделят 316,8 млн руб.