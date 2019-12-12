Forbes включил Набиуллину в рейтинг самых влиятельных женщин мира

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина второй год подряд вошла в рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Но за год она опустилась в списке на четыре позиции по сравнению с 2018 г., оказавшись на 53-м месте.