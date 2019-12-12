Forbes включил Набиуллину в рейтинг самых влиятельных женщин мира
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина второй год подряд вошла в рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Но за год она опустилась в списке на четыре позиции по сравнению с 2018 г., оказавшись на 53-м месте.
Набиуллина второй год подряд остается единственной представительницей России в этом рейтинге.
Среди главных вызовов, с которыми Набиуллиной пришлось столкнуться в течение прошедшего года, американский Forbes называет «криптовалютную лихорадку», сохранение плавающего курса рубля, риски падения нефтяных цен, торговые войны и санкционное давление Запада.
Самой влиятельной женщиной года по версии Forbes в девятый раз подряд признана канцлер Германии Ангела Меркель. На втором месте – председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, на третьем – спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – на четвертой строчке. Пятерку самых влиятельных женщин замыкает президент американской автомобильной корпорации General Motors Мэри Барра.