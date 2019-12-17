Во Внуково задержали партию наркотиков стоимостью около 6 млрд рублей
Сотрудники российской таможни в начале декабря задержали в московском аэропорту «Внуково» крупную партию наркотического вещества метадон, говорится на сайте Федеральной таможенной службы России (ФТС). Незаконный груз перевозили из Германии в Таджикистан.
«Стоимость такого груза на «черном рынке» может превышать 5,8 млрд руб.», — говорится на сайте ведомства. Наркотики в жидком виде были упакованы в пластиковые бутылки объемом 1л. Всего из Кельна на склад временного хранения во Внуково прибыли 2400 бутылок с бесцветной жидкостью. На них были наклеены этикетки с ложной информацией о содержимом. «Так, согласно тексту этикеток, 1 мл. жидкости содержит 5 мг метадона гидрохлорида. По заключению экспертов, концентрация метадона в данных жидкостях превышает 50%, то есть 1 мл. жидкости в реальности содержит более 500 мг метадона», — отмечается в сообщении.
Как посчитали в ФТС, масса сухого метадона составит более 1235 кг. «Стоимость 1 грамма данного вещества на «черном рынке» составляет от 4000 до 5000 руб. Общая стоимость партии могла бы составить от 5,8 млрд руб. до 6 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Внуковская таможня по факту обнаружения наркотиков возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере).