Во Внуково задержали партию наркотиков стоимостью около 6 млрд рублей

«Стоимость такого груза на «черном рынке» может превышать 5,8 млрд руб.», — говорится на сайте ведомства. Наркотики в жидком виде были упакованы в пластиковые бутылки объемом 1л. Всего из Кельна на склад временного хранения во Внуково прибыли 2400 бутылок с бесцветной жидкостью. На них были наклеены этикетки с ложной информацией о содержимом. «Так, согласно тексту этикеток, 1 мл. жидкости содержит 5 мг метадона гидрохлорида. По заключению экспертов, концентрация метадона в данных жидкостях превышает 50%, то есть 1 мл. жидкости в реальности содержит более 500 мг метадона», — отмечается в сообщении.