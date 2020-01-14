Общество

Послание Путина впервые покажут на рекламных фасадах в Москве

Ведомости

Ежегодное послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию впервые покажут на крупнейших рекламных фасадах Москвы, сообщает РБК со ссылкой на представителя рекламной компании LBL (владелец конструкций).

Речь президента будет транслироваться на фасаде гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здании «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза».

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Организатор кампании по продвижению послания президента – Общероссийский народный фронт (ОНФ). В организации отметили, что трансляция будет оплачиваться по квоте социальной рекламы, пишет РБК. По словам замруководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирины Плещевой, идея транслировать послание пришла после того, как в декабре ОНФ организовал просмотр и обсуждение пресс-конференции президента в библиотеках по стране. Для жителей Москвы трансляция также будет доступна в аэропортах, а также барах и кафе. Однако в каких именно не уточняется.

Президент намерен выступить с обращением к Федеральному собранию 15 января. Это будет первый случай за 26 лет, когда глава государства выступит перед парламентом в январе.

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