Послание Путина впервые покажут на рекламных фасадах в Москве

Организатор кампании по продвижению послания президента – Общероссийский народный фронт (ОНФ). В организации отметили, что трансляция будет оплачиваться по квоте социальной рекламы, пишет РБК. По словам замруководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирины Плещевой, идея транслировать послание пришла после того, как в декабре ОНФ организовал просмотр и обсуждение пресс-конференции президента в библиотеках по стране. Для жителей Москвы трансляция также будет доступна в аэропортах, а также барах и кафе. Однако в каких именно не уточняется.