Послание Путина впервые покажут на рекламных фасадах в Москве
Речь президента будет транслироваться на фасаде гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здании «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза».
Организатор кампании по продвижению послания президента – Общероссийский народный фронт (ОНФ). В организации отметили, что трансляция будет оплачиваться по квоте социальной рекламы, пишет РБК. По словам замруководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирины Плещевой, идея транслировать послание пришла после того, как в декабре ОНФ организовал просмотр и обсуждение пресс-конференции президента в библиотеках по стране. Для жителей Москвы трансляция также будет доступна в аэропортах, а также барах и кафе. Однако в каких именно не уточняется.
Президент намерен выступить с обращением к Федеральному собранию 15 января. Это будет первый случай за 26 лет, когда глава государства выступит перед парламентом в январе.