Чего ждать от послания Путина Федеральному собранию

4 января президент сообщил ТАСС, что работает над посланием Федеральному собранию, с которым в этом году выступит 15 января — фактически сразу после праздников, чего прежде с главой государства не случалось. Одна из главных тем — повышение уровня доходов граждан страны: «Вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности». Президент анонсировал некие решения, которые «должны состояться», не уточнив, что имеет в виду.