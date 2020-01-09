Чего ждать от послания Путина Федеральному собранию
Празднование Нового года было в самом разгаре, когда Владимир Путин неожиданно анонсировал свое послание Федеральному собранию, пообещав объявить о новых решениях по преодолению бедности в стране.
4 января президент сообщил ТАСС, что работает над посланием Федеральному собранию, с которым в этом году выступит 15 января — фактически сразу после праздников, чего прежде с главой государства не случалось. Одна из главных тем — повышение уровня доходов граждан страны: «Вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности». Президент анонсировал некие решения, которые «должны состояться», не уточнив, что имеет в виду.
Путин регулярно обращается к темам бедности и низких доходов россиян. Например, в послании Федеральному собранию 2018 г. президент завил, что рост реальных доходов россиян — одна из ключевых задач на ближайшие 10 лет. В майском указе ставилась даже конкретная задача — к 2024 г. снизить уровень монетарной бедности в стране минимум вдвое, до 6,6% «официальных» бедных.