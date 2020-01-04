Путин назвал одну из основных тем послания Федеральному собранию
Особое внимание при работе над посланием Федеральному собранию уделяется вопросу повышения уровня благосостояния граждан, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС. По его словам, речь идет о повышении уровня доходов населения, о снижении числа россиян, живущих на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), о преодолении бедности.
«Меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — отметил Путин, добавив, что окончательных решений на данную тему пока не принято.
Во время пресс-конференции 19 декабря Путин говорил, что необходимо добиваться повышения уровня благосостояния россиян, ВВП и производительности труда. Он назвал недостаточным незначительный рост реальных доходов населения, зафиксированный в конце 2019 г. По данным Росстата, реальные доходы россиян в январе — сентябре 2019 г. увеличились на 0,8%.
Президент намерен выступить с обращением к Федеральному собранию 15 января. Это будет первый случай за 26 лет, когда глава государства выступит перед парламентом в январе.