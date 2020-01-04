Путин назвал одну из основных тем послания Федеральному собранию

Во время пресс-конференции 19 декабря Путин говорил, что необходимо добиваться повышения уровня благосостояния россиян, ВВП и производительности труда. Он назвал недостаточным незначительный рост реальных доходов населения, зафиксированный в конце 2019 г. По данным Росстата, реальные доходы россиян в январе — сентябре 2019 г. увеличились на 0,8%.