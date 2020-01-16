Умер младший сын и соавтор создателя Средиземья Кристофер Толкин
Сын автора «Хоббита» и «Властелина Колец» Джона Толкина Кристофер Толкин умер в возрасте 95 лет во Франции 16 января. О его смерти сообщается на сайте The Tolkien Society.
«Миллионы людей во всем мире будут вечно благодарны Кристоферу за то, что он принес нам "Сильмариллион", "Детей Хурина", "Историю Средиземья" и другие творения. Мы потеряли титана, и его будет очень не хватать», — приводятся на сайте слова председателя «Общества Толкина» Шона Ганнера.
Кристофер Толкин родился в Великобритании 21 ноября 1924 года. Он стал третьим, младшим ребенком в семье создателя «Хоббита» и «Властелина колец» Джона Рональда Толкина. Во время Второй Мировой войны Кристофер служил в королевских ВВС и воевал в Африке. После войны преподавал древние языки в Оксфордском университете.
После смерти отца в 1973 г. он на основе черновиков отца доработал и опубликовал сборник мифов и легенд Средиземья «Сильмариллион» (1977 г.) . В 1996 г. издал 12-томную «Историю Средиземья», в 2007 г — повесть «Дети Хурина». Последние книги Толкина-младшего вышли в 2017 и 2018 г. До 2017 г. Кристофер Толкин управлял организацией Tolkien Estate, владеющей правами на творческое наследие писателя.