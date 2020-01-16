Умер младший сын и соавтор создателя Средиземья Кристофер Толкин

После смерти отца в 1973 г. он на основе черновиков отца доработал и опубликовал сборник мифов и легенд Средиземья «Сильмариллион» (1977 г.) . В 1996 г. издал 12-томную «Историю Средиземья», в 2007 г — повесть «Дети Хурина». Последние книги Толкина-младшего вышли в 2017 и 2018 г. До 2017 г. Кристофер Толкин управлял организацией Tolkien Estate, владеющей правами на творческое наследие писателя.