Tilda объяснила блокировку сайта о «ростовском деле»
Конструктор сайтов Tilda прокомментировал блокировку сайта о «ростовском деле». Компания отметила, что ее пользовательское соглашение предусматривает ограничение на создание сайтов с контентом, который призывает к политическим действиям и выражает политическую позицию.
Заблокированный сайт использовал функцию быстрой публикации новостей – «Потоки», для которой введены более жесткие условия ограничения по контенту, а именно ограничение на создание новостей на общественно-политические темы, поясняет Tilda. По словам компании, пользователей об этих условиях предупреждают.
После блокировки сайта о «ростовском деле» к Tilda обратились его владельцы и в течение часа он был разблокирован, утверждается в сообщении. Сейчас сайт работает. Ни о какой массовой блокировке речь не идет, подчеркнули в Tilda. На сегодняшний день был заблокирован только один сайт.
О блокировке сайта о «ростовском деле» стало известно накануне. Ресурс посвящен Яну Сидорову и Владиславу Мордасову, которых суд в Ростове-на-Дону признал виновными в попытке организовать «массовые беспорядки» и приговорил к более чем шести годам лишения свободы.