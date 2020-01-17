Tilda объяснила блокировку сайта о «ростовском деле»

После блокировки сайта о «ростовском деле» к Tilda обратились его владельцы и в течение часа он был разблокирован, утверждается в сообщении. Сейчас сайт работает. Ни о какой массовой блокировке речь не идет, подчеркнули в Tilda. На сегодняшний день был заблокирован только один сайт.