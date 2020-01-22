ВЦИОМ назвал самого популярного у россиян зарубежного политика
Самым популярным зарубежным политиком у россиян по-прежнему является президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил в интервью «Известиям» гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, ранее белорусский лидер конкурировал с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, но сейчас тот «отошел в тень».
Такой выбор россиян Федоров объясняет тем, что «при всех но» президент Белоруссии воспринимается как пророссийский политик.
Он воспринимается как настоящий рачительный хозяин, как человек, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивает достаточно жесткий порядок в своей стране. Многие в России воспринимают его как образец для подражания и считают, что в Белоруссии все более жестко контролируется, чем в России, а нашей стране как раз жесткости не хватает.
Однако, по его словам, есть и альтернативная точка зрения. Некоторые воспринимают Лукашенко как последнего диктатора Европы из прошлого века. Эта позиция больше распространена среди молодого поколения, которое, по мнению Федорова, «меньше политикой интересуется, да и меньше о ней знает». «Эта точка зрения, скорее, маргинальная», – сказал он.
В конце прошлого года «Левада-центр» предложил россиянам назвать людей, заслуживающих титула «человек года». На первом месте оказался президент России Владимир Путин, он набрал 31% голосов. В тройку лидеров вошли: президент Украины Владимир Зеленский (7%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (6%). Лукашенко оказался на четвертом месте, набрав 5% голосов.