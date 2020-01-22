ВЦИОМ назвал самого популярного у россиян зарубежного политика

Он воспринимается как настоящий рачительный хозяин, как человек, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивает достаточно жесткий порядок в своей стране. Многие в России воспринимают его как образец для подражания и считают, что в Белоруссии все более жестко контролируется, чем в России, а нашей стране как раз жесткости не хватает.

Валерий Федоров Гендиректор ВЦИОМ