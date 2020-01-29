Роскомнадзор заблокировал сервис Protonmail из-за сообщений о минированиях

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры начал блокировать доступ к швейцарскому почтовому сервису с шифрованием Protonmail, созданному сотрудниками Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Такое решение принято в связи с использованием этого сервиса для рассылки ложных сообщений о минированиях, объясняет ведомство.