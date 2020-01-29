Роскомнадзор заблокировал сервис Protonmail из-за сообщений о минированиях
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры начал блокировать доступ к швейцарскому почтовому сервису с шифрованием Protonmail, созданному сотрудниками Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Такое решение принято в связи с использованием этого сервиса для рассылки ложных сообщений о минированиях, объясняет ведомство.
Protonmail неоднократно отказывался предоставить Роскомнадзору данные для включения в реестр организаторов распространения информации в интернете, а также сведения об администраторах почтовых ящиков, используемых для рассылки угроз, отмечает ведомство.
На прошлой неделе в России был заблокирован почтовый сервис Startmail из-за сообщений о минировании. Он также отказался предоставить информацию о владельцах почтовых ящиков, с которых присылали письма об угрозах взрывов.