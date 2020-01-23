В России заблокировали почтовый сервис Startmail из-за сообщений о минированиях
В России ограничили доступ к нидерландскому зашифрованному почтовому сервису Startmail, говорится в сообщении Роскомнадзора. Блокировка сервиса связана с массовой рассылкой с адресов Startmail ложных сообщений о минировании.
По данным ведомства, StartMail не предоставил информацию о владельцах почтовых ящиков, с которых присылали письма об угрозах взрывов. В Роскомнадзоре рассчитывают, что блокировка затруднит распространение таких писем.
С 28 ноября 2019 года с адресов сервиса прислали более 1000 сообщений об угрозах взрывов в 16 регионах России. В письмах указывались о якобы 16 000 заминированных объектов. Все сообщения оказались ложными, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественный связей ФСБ.
Волна ложных сообщений о минировании продолжается в России с конца 2019 г. С 28 ноября по 22 января из-за таких сообщений в Москве эвакуировали в общей сложности около 1,5 млн человек, отмечает агентство.