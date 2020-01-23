В России заблокировали почтовый сервис Startmail из-за сообщений о минированиях

С 28 ноября 2019 года с адресов сервиса прислали более 1000 сообщений об угрозах взрывов в 16 регионах России. В письмах указывались о якобы 16 000 заминированных объектов. Все сообщения оказались ложными, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественный связей ФСБ.