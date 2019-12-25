Роскомнадзор подал иск о блокировке почтовых сервисов Mailbox.org и Scryptmail.com
Роскомнадзор потребовал заблокировать почтовые сервисы Mailbox.org и Scryptmail.com, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сервисы не предоставили данные для включения в реестр организаторов распространения информации. Иски направлены в Таганский районный суд Москвы. Дата их рассмотрения пока неизвестна.
По закону входящие в реестр компании должны хранить данные о пользователях и передавать их по запросу правоохранительных органов. О том, что Роскомнадзор совместно с ФСБ намерены заблокировать эти сервисы, стало известно в сентябре. Такое решение связано с распространением пользователями сервисов ложных сообщений о терактах, писал РБК. Ранее ведомства направили требования о предоставлении данных для включения в реестр в компании, владеющие сервисами. Это Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC. Согласно законодательству России, после получения запроса они должны предоставить данные в течение 15 дней.
В первых числах декабря в России прошла волна ложных сообщений о минировании. Информация о заложенных взрывных устройствах поступала в суды, больницы, торговые центры Москвы и Санкт-Петербурга. Ни один из сигналов не подтвердился.