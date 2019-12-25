Роскомнадзор подал иск о блокировке почтовых сервисов Mailbox.org и Scryptmail.com

По закону входящие в реестр компании должны хранить данные о пользователях и передавать их по запросу правоохранительных органов. О том, что Роскомнадзор совместно с ФСБ намерены заблокировать эти сервисы, стало известно в сентябре. Такое решение связано с распространением пользователями сервисов ложных сообщений о терактах, писал РБК. Ранее ведомства направили требования о предоставлении данных для включения в реестр в компании, владеющие сервисами. Это Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC. Согласно законодательству России, после получения запроса они должны предоставить данные в течение 15 дней.