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ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram

Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишет РБК. Речь идет об онлайн-сервисах Mailbox.org и Scryptmail.com.

Во II квартале 2019 г. Роскомнадзор по запросу ФСБ направил требования о предоставлении данных для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в компании, владеющие сервисами, – Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC, уточняет РБК со ссылкой на материалы Роскомнадзора. Согласно законодательству России, после получения запроса компании должны предоставить данные в течение ближайших 15 дней.

Роскомнадзор готовит обращения в суд в отношении обеих компаний, заявил РБК представитель службы Вадим Ампелонский. Согласно ч. 2 ст. 15.4 закона «Об информации, информационных технологиях…», неисполнение обязанностей со стороны организатора распространения информации ведет к ограничению доступа к его сервисам со стороны операторов связи на основании судебного решения, пояснил он.

Основатель SCRYPTmail LLC Сергей Крутов и пресс-служба Mailbox.org не стали комментировать данную информацию.

В начале июня Роскомнадзор внес компанию Match Group, владеющую сервисом знакомств Tinder, в реестр ОРИ. Компании из реестра должны хранить данные о пользователях и передавать их по запросу правоохранительных органов. В самой компании сообщили, что Tinder зарегистрирован в реестре для соответствия требованиям российского законодательства, но передача каких-либо данных не осуществлялась.