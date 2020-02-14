Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Combined Shape Справочник компаний
Практика
Общество

Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин

Ведомости

41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин. С такой точкой зрения согласились 28% россиянок. Это следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob. Исследование проводилось среди 1600 россиян старше 18 лет из 340 населенных пунктов.

Положительно на вопрос, является ли дискриминацией мужчин поздний выход на пенсию, ответили 34% опрошенных россиян. Не согласились с этим 47% респондентов. Больше всего недовольных поздним выходом на пенсию оказалось среди холостых мужчин — 46% из них говорят о дискриминации. Когда среди женатых с подобным мнением 40%. При этом 46% состоящих в браке мужчин поздний выход на пенсию дискриминацией не считают, и только 35% холостых с ними соглашаются. Среди женщин картина иная: мнение об ущемлении прав мужчин чаще поддерживают замужние — 31% против 27% среди незамужних.

Ранее по теме: Почему пенсионный возраст надо не повышать, а уравнивать

С 2019 г. в России началось постепенное повышение пенсионного возраста. До 2018 г. женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. Планируется, что к 2028 г. пенсионный возраст будет повышен на пять лет и составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Ранее по теме: Самые щедрые пенсионные подарки от Путина получили женщины
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.