Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин
41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин. С такой точкой зрения согласились 28% россиянок. Это следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob. Исследование проводилось среди 1600 россиян старше 18 лет из 340 населенных пунктов.
Положительно на вопрос, является ли дискриминацией мужчин поздний выход на пенсию, ответили 34% опрошенных россиян. Не согласились с этим 47% респондентов. Больше всего недовольных поздним выходом на пенсию оказалось среди холостых мужчин — 46% из них говорят о дискриминации. Когда среди женатых с подобным мнением 40%. При этом 46% состоящих в браке мужчин поздний выход на пенсию дискриминацией не считают, и только 35% холостых с ними соглашаются. Среди женщин картина иная: мнение об ущемлении прав мужчин чаще поддерживают замужние — 31% против 27% среди незамужних.
С 2019 г. в России началось постепенное повышение пенсионного возраста. До 2018 г. женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. Планируется, что к 2028 г. пенсионный возраст будет повышен на пять лет и составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.