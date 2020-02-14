Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин

Положительно на вопрос, является ли дискриминацией мужчин поздний выход на пенсию, ответили 34% опрошенных россиян. Не согласились с этим 47% респондентов. Больше всего недовольных поздним выходом на пенсию оказалось среди холостых мужчин — 46% из них говорят о дискриминации. Когда среди женатых с подобным мнением 40%. При этом 46% состоящих в браке мужчин поздний выход на пенсию дискриминацией не считают, и только 35% холостых с ними соглашаются. Среди женщин картина иная: мнение об ущемлении прав мужчин чаще поддерживают замужние — 31% против 27% среди незамужних.