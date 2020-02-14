Трое россиян сбежали из коронавирусного карантина в Санкт-Петербурге
Карантин для прибывших из Китая в Санкт-Петербурге, помимо Аллы Ильиной, самовольно покинули еще трое пациентов, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на материалы дела Ильиной. Двое из них позднее вернулись на дообследование, передает «Интерфакс» слова представителя регионального Роспотребнадзора. В ведомстве предполагают, что сбежавшим «позвонили и объяснили, что они были неправы».
За пределами карантина, помимо Ильиной, остается еще одна девушка. В Роспотребнадзоре не исключают, что ее придется возвращать в больницу в судебном порядке.
Алла Ильина, сообщения о побеге которой появились 11 февраля, прибыла из Китая 30 января. На карантин в Боткинскую больницу ее направили после того, как она обратилась к врачам из-за больного горла. Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал иск суд о принудительной госпитализации Ильиной, заседание назначено на 17 февраля.
Болезнь COVID-2019, вызванная коронавирусом нового типа, распространяется из китайской провинции Хубэй с декабря прошлого года. Общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 63 851, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая. От коронавируса нового типа умерли 1380 человек. Ранее в России было зафиксировано два случая заболевания, однако к 12 февраля оба пациента были выписаны после получения двух отрицательных анализов.