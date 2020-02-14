Трое россиян сбежали из коронавирусного карантина в Санкт-Петербурге

Карантин для прибывших из Китая в Санкт-Петербурге, помимо Аллы Ильиной, самовольно покинули еще трое пациентов, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на материалы дела Ильиной. Двое из них позднее вернулись на дообследование, передает «Интерфакс» слова представителя регионального Роспотребнадзора. В ведомстве предполагают, что сбежавшим «позвонили и объяснили, что они были неправы».