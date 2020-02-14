Замминистра здравоохранения назвал полезным фильм Дудя о ВИЧ

Особенно он отметил то, что в фильме обращается внимание на необходимость борьбы с ярлыками, которые навешиваются на ВИЧ-инфицированных. «Сегодня ВИЧ — это не приговор, и очень важно, чтобы человек, у которого эта инфекция диагностирована, проходил лечение и жил обычной жизнью, у него (нее) появлялись здоровые дети, и все было хорошо», — написал замминистра.