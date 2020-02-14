Замминистра здравоохранения назвал полезным фильм Дудя о ВИЧ
Фильм Юрия Дудя о ВИЧ-инфекции вне всякого сомнения является полезным, в нем приводится много важной информации, считает заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. Об этом он написал в своем Telegram-канале. В то же время с подачей некоторых фактов в фильме можно поспорить, отметил Салагай.
По мнению замминистра, фильм позволяет повысить информированность о проблеме ВИЧ. Острота подачи повышает мотивированность к прохождению тестирования и получения необходимого лечения, добавил Салагай.
Особенно он отметил то, что в фильме обращается внимание на необходимость борьбы с ярлыками, которые навешиваются на ВИЧ-инфицированных. «Сегодня ВИЧ — это не приговор, и очень важно, чтобы человек, у которого эта инфекция диагностирована, проходил лечение и жил обычной жизнью, у него (нее) появлялись здоровые дети, и все было хорошо», — написал замминистра.
Фильм о ВИЧ был опубликован на YouTube-канале Дудя 11 февраля, на момент публикации новости он набрал чуть более 10 млн просмотров. По данным Google Trends, после публикации количество поисковых запросов про ВИЧ в России выросло в 14 раз, а про СПИД — в четыре раза. В пятницу, 14 февраля, фильм посмотрели в Госдуме, на организованном для депутатов показе.