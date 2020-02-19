Число погибших от коронавируса превысило 2 000 человек

Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, началась в китайском городе Ухань, административном центре провинции Хубей в декабре прошлого года. В настоящее время на территории России нет пациентов с коронавирусом: двое граждан Китая, лечившихся в России от COVID-19, были выписаны после двукратного получения отрицательных анализов. Еще двое граждан могли заразиться на круизном судне у берегов Японии, они госпитализированы с подозрением на COVID-19.