Число погибших от коронавируса превысило 2 000 человек
Общее число погибших в результате вспышки коронавируса в мире достигло 2 004 человек. Об этом сообщила госкомиссия по здравоохранению Китая по данным на 24:00 18 февраля.
За последние сутки умерли 136 человек, зарегистрировано 1749 новых случаев заболевания вирусом. Общее число заболевших COVID-19 составило 74 185 случаев. В провинции Хубэй, центре вспышки, зарегистрировано 132 смерти за сутки. «В тот же день было выписано из стационара 1824 человека и сняты с медицинского наблюдения 25 014 человек, имевших тесные контакты с заболевшими», — говорится в сообщении.
Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, началась в китайском городе Ухань, административном центре провинции Хубей в декабре прошлого года. В настоящее время на территории России нет пациентов с коронавирусом: двое граждан Китая, лечившихся в России от COVID-19, были выписаны после двукратного получения отрицательных анализов. Еще двое граждан могли заразиться на круизном судне у берегов Японии, они госпитализированы с подозрением на COVID-19.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях. Ограничение вступит в силу с 20 февраля. Оно не коснется пассажиров, следующих через российские аэропорты транзитом. В начале февраля из-за коронавируса РЖД отменила все пассажирские поезда в Китай. Ограничено и авиасообщение – правительство России оставило право совершать рейсы в Китай из российских авиакомпаний только «Аэрофлоту».