«Коммерсантъ»: хоккеисты КХЛ пожаловались генпрокурору на свой профсоюз

Собеседники газеты предположили, что профсоюз может собирать до 100 млн руб. членских взносов в год. Один из них рассказал, что в организацию входит около 20% играющих в КХЛ и они платят в качестве взносов 1% от суммы контракта. В КХЛ газете сообщили, что с июля 2018 г. членство хоккеистов в профсоюзе не является обязательным, а деятельность профсоюза во всех сферах не зависит от КХЛ. Андрей Коваленко и названный в обращении руководителем инициативной группы Юрий Бабенко от комментариев отказались.