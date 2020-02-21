«Коммерсантъ»: хоккеисты КХЛ пожаловались генпрокурору на свой профсоюз
Игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову. Они просят разобраться, каким образом используются членские взносы и почему не выполняются профсоюзные обязательства по выплате пенсий спортсменам и другие. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление генпрокурору и источники, знакомые с конфликтной ситуацией.
В обращении в Генпрокуратуру говорится о недопустимых, по мнению его авторов, моментов в деятельности Межрегионального профессионального союза игроков Континентальной хоккейной лиги. Его с 2009 г. возглавляет Андрей Коваленко. Хоккеисты и тренеры пишут, что в полном объеме платят членские взносы, но не получают отчетов об их использовании. По их оценке, Андрей Коваленко «на собранные с игроков деньги благополучно развивает свой бизнес, а непосредственные обязанности просто не выполняет».
Согласно данным из заявления, между хоккеистами и КХЛ не разработано и не подписано коллективное трудовое соглашение. Выплаты игрокам, получившим травмы или завершившим спортивную карьеру не производятся. Профсоюза не оказывается поддержку клубам, где имеется задолженность перед хоккеистами. Авторы письма просят генпрокурора провести проверку исполнения финансовой дисциплины и расходования денежных средств» профсоюзом и призывают при необходимости возбудить уголовное дело.
Собеседники газеты предположили, что профсоюз может собирать до 100 млн руб. членских взносов в год. Один из них рассказал, что в организацию входит около 20% играющих в КХЛ и они платят в качестве взносов 1% от суммы контракта. В КХЛ газете сообщили, что с июля 2018 г. членство хоккеистов в профсоюзе не является обязательным, а деятельность профсоюза во всех сферах не зависит от КХЛ. Андрей Коваленко и названный в обращении руководителем инициативной группы Юрий Бабенко от комментариев отказались.
Как пишет газета, копии обращения отправлены председателю правления Федерации хоккея России Аркадию Ротенбергу и председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко. Под заявлением стоят подписи игроков московского «Динамо» Андрея Миронова, Михаила Григорьева, Даниила Тарасова и Александра Еременко, игроков «Спартака» Геннадия Столярова и Якова Рылова, а также тренеров двух московских клубов Юрия Бабенко и Максима Соловьева.